茂林紫班蝶季開始了 來趟洗滌疲憊心靈之旅

有看過漫天飛舞的紫班蝶嗎？高雄市茂林山谷每年秋冬季節會有數十萬隻的紫斑蝶南下越冬棲息，群蝶翩翩起舞的生態奇景持續4個月，千萬不要錯過。



茂林國家風景區管理處舉辦「2016－2017台灣茂林紫蝶幽谷－雙年賞蝶季系列活動」今天登場，正式宣告今年的紫斑蝶季已經開始，歡迎遊客把握機會，上山賞蝶並洗滌疲憊的心靈。



茂管處說，今年的紫班蝶季特別與台灣高鐵搭配推出高鐵假期1日遊，與旅行社推出賞蝶1日遊、2日遊套裝遊程，以及每週六、日與高雄市茂林區紫斑蝶生態保育促進會合辦「標記紫斑蝶」、「探索紫斑蝶」生態導覽活動。

另外在茂林魯凱護蝶市集活動期間舉辦「護蝶行動」，也將發放2000株高士佛澤蘭讓民眾領取栽種。



今年舉辦了很多具有環保元素的活動，如茂林魯凱護蝶市集、賞蝶野餐日、北飛接力閉幕、賞蝶愛相伴等。還有「瘋紫蝶送好禮」，考驗遊客對紫班蝶的認識，只要民眾參與活動就有機會拿3C好禮。



為了方便民眾賞紫班蝶，假日還有從旗山轉運站到茂林多納的接駁公車。



推廣高雄與屏東地區原鄉部落觀光，茂管處與高市府合作，利用「高屏澎好玩卡」的「原味輕旅行」好玩卡套票，推出「茂林」、「三地門」兩條路線，包含原民版高屏澎好玩卡、DIY體驗遊程、原住民風味餐，優惠價新台幣299元，歡迎民眾利用「原味輕旅行」好玩卡套票來趟知性生態的茂林紫斑蝶賞蝶活動。

紫斑蝶小百科

紫斑蝶類屬於中大型蝶種，展翅寬度約6-9公分。台灣現存的四種紫斑蝶中，分別為端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶與小紫斑蝶。牠們春夏在全台各地繁殖，郊區、都會區都很容易觀察，冬天則會在台灣南部過冬，其中高雄茂林是主要的紫蝶聚集越冬區域。

特徵是前翅背面紫色，並帶有物理光澤；舞動翅膀時，蝶翼上的鱗粉經由陽光折射，會因為角度的不同，而呈現出或淡紫、或豔紫、或亮藍的夢幻般紫色光彩。