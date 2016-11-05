鬆綁外籍白領及其子女居留限制　特別法草案年底公布

為解決外籍子女成年後在台居留問題，內政部周五表示，現行法令已放寬居留效期得延長1次，最長可居留6年；另將推動放寬申請居留證期限為30日、出國5年以上才註銷永久居留等；國發會主委同日也指出，目前已草擬一項特別法，整體性鬆綁外籍人士留台限制，草案最快年底對外公布，凝聚一定共識後再送立院審查。

日前，德國籍來台18年的軟體工程師Ralph Jensen在《聯合報》投書，指自己雖拿到永久居留權，但他在台灣土生土長的子女，卻只能拿「依親居留證」，在台工作困難重重，被迫只能「出國」工作，文章見刊後引發關注。

內政部對此表示，為解決在台居留或永久居留的外籍人士子女，在年滿20歲後，無法以依親事由繼續留在台灣，影響家庭團聚等困擾，已修正「外國人停留居留及永久居留辦法」，改以1次核發3年居留效期，得延期1次，最長可居留6年。

國發會主委陳添枝4日接受日本工商會遞交政策建議白皮書時表示，有鑑於許多外國人在台工作居留碰到保險、退休及子女居留等問題，但涉及的法規太多，目前已草擬一項特別法、整體性鬆綁外籍人士留台限制，草案最快年底就會對外公布。

陳添枝指出，草案年底前會提出讓外界討論，待凝聚一定共識後才會再送立法院審查。

另外，移民署指出，對於外籍人士居留問題聽取各界意見逐步放寬，現正推動未來外國人入境後申請外僑居留證，期限將從15日放寬至30日；已在台居留或永久居留的白領外籍人士子女，若年滿20歲、未婚且身心障礙無法自理生活，也可申辦居留。

移民署也補充，相關辦法另針對優秀及投資移民的外籍人士，其配偶及未成年子女可隨同申請永久居留；外國人若在台發生職災，且尚在治療中，導致居留原因消滅者，也可繼續留台。