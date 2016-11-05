私下收卡達百萬 柯林頓基金會認了

（中央社紐約4日綜合外電報導）柯林頓基金會今天終於承認，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）於國務卿任內時，基金會收了卡達100萬美元，而未向國務院通報。



希拉蕊．柯林頓曾經承諾，將讓國務院審核來自外國政府的新捐款。



路透社報導，希拉蕊．柯林頓陣營競選總幹事波德斯達（John Podesta）數千封電郵遭駭，據維基解密上月所公開的內容顯示，卡達官員2011年允諾向柯林頓基金會捐款100萬美元，做為希拉蕊夫婿、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）65歲生日禮，並尋求隔年與柯林頓私下會面，面交支票。



希拉蕊．柯林頓於2009年為了出任國務卿，曾簽下道德同意書，規範其家族的全球性基金會。當時她允諾當外國政府準備「實質增加」捐獻時，基金會將向國務院通報，以供監督。道德同意書的設計用意，是為防止美國外交政策受到有錢的捐獻者所影響。



柯林頓基金會發言人柯克斯特拉（Brian Cookstra）本週證實基金會接受了卡達這筆100萬美元的賀禮，但聲稱這並未使卡達對基金會的捐獻「有實質上增加」。柯克斯特拉拒絕證實，卡達官員事後有無如願見到柯林頓。



包括華府的卡達大使館官員，以及在卡達首都杜哈的官員，也都拒絕討論這筆捐款。（譯者：中央社陳亦偉）