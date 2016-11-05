艾克森美孚和上海昆中機械公司共同展示用於集束包裝收縮膜、農產品和麵包袋的全新Exceed XP 高性能聚合物包裝膜

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)-- 艾克森美孚 與 上海昆中機械有限公司 合作，在 K2016 昆中機械攤位（16/C60）展示性能非凡的薄膜（30 微米）可用於集束包裝收縮、農產品和麵包包裝膜以及通用內襯膜，這些薄膜使用了 Exceed™ XP -滿足對非凡性能的渴望和 Enable™ 4002高性能聚合物 。

艾克森美孚化工全球薄膜加工顧問 Dirk Van Der Sanden表示：「我們與昆中機械的合作為那些在品質良好、價格合理的吹膜設備上加工 3 層共擠壓膜的加工廠提供解決方案。這些加工廠能夠加工高性能、一流聚合物，為進軍更高階市場帶來機會。」

該吹膜生產線具備高性能 SW-1800 雙工位全自動轉塔間隙收卷機，可生產厚度小於 30 微米的薄膜。

上海昆中機械有限公司總經理助理趙雅瓊說：「艾克森美孚的高性能聚合物和昆中機械的設備技術相結合，可提供具備非凡韌性和出色抗揉搓性的軟包裝膜解決方案，從而實現高包裝完整性。此外，高熔體強度和優異的膜泡穩定性可優化設備性能並提高產量。」

這些全新高性能聚合物的推出，展現了艾克森美孚致力於幫助客戶實現業務的持續成長。正是價值鏈中的知識分享與合作使我們能夠打造出與眾不同的解決方案，滿足對非凡性能的渴望

關於艾克森美孚化工

艾克森美孚化工是全球最大的化工公司之一，在多個大宗和高成長石化產品市場居領先地位。艾克森美孚化工在世界各主要地區從事化工產品的生產，以滿足不斷成長的市場需求。我們 90% 以上的化工生產與艾克森美孚煉油廠或天然氣生產廠實現了一體化營運。有關更多資訊，請造訪 www.exxonmobilchemical.com.cn 。

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