艾克森美孚和COLINES展示高性能聚合物用於機器預伸縮纏繞膜解決方案

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊) -- 艾克森美孚 和 Colines 在 K2016 Colines 攤位（16/A39）攜手展示三款不同的托盤保護鑄造式伸縮膜解決方案。該薄膜配方包括Exceed™、Enable™ 和Vistamaxx™ 高性能聚合物，適用於三種終端使用者應用。

配備 5 個 PERFORM-EX 擠出機的 7 層 ALLROLLEX®-2000 生產線將以極高的擠出生產線速度生產機器預伸縮薄膜。

PREROLLEX®-1000 生產線將生產 5 層超薄線上預伸縮手拉纏繞膜。Colines 還將展示最新問世的高速纏繞技術 ALLWRAPPER®。該流程採用高韌度伸縮纏繞薄膜在連續的製程中捆紮從瓶裝、罐裝到紙質磚型飲料包裝的各種產品。

這項技術旨在取代集束包裝收縮膜，由於不需要使用收縮包裝機，因此使用的能源更少。它可以使用較少的薄膜來減輕包裝重量，同時還可以實現類似的或更好的穩定性（使用 ESTL 設備測試）。這項技術的獨特之處在於，纏繞膜可以透過厚捆紮產品快速切割，並可透過包裝操作進行線上操作。

該配方可以在較薄的厚度下提供出色的韌性、光學性能和夾持力。

Colines SpA執行長 Eraldo Peccetti 先生表示：「由於伸縮膜可同時提供包裝和保護，因此它對在全球全程安全運送產品發揮著極為重要的作用。但是，由於伸縮膜市場動態不斷變化，薄膜製造商需要加工解決方案協助其在這個瞬息萬變的環境中領先一步。透過與艾克森美孚化工合作，我們能夠提供高性能伸縮解決方案，從而有助於降低薄膜成本，同時實現高效率托盤包裝以及減少貨物破損率。」

憑藉高性能聚合物產品組合和全球應用專長，艾克森美孚化工擁有獨特優勢，可提供一系列量身打造的解決方案，滿足鑄造式伸縮纏繞膜的應用需求。

艾克森美孚化工全球薄膜加工顧問Dirk Van der Sanden表示：「無論客戶是希望優化生產、提高抗穿刺性和黏附性、增強抗撕裂蔓延性能還是改進以上綜合性能，我們的高性能聚合物產品組合能夠幫助客戶針對性地實現以上訴求。

關於艾克森美孚化工

艾克森美孚化工是全球最大的化工公司之一，在多個大宗和高成長石化產品市場居領先地位。艾克森美孚化工在世界各主要地區從事化工產品的生產，以滿足不斷成長的市場需求。我們 90% 以上的化工生產與艾克森美孚煉油廠或天然氣生產廠實現了一體化營運。有關更多資訊，請造訪 www.exxonmobilchemical.com.cn 。

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