艾克森美孚和 SML 展示用於生產中小型包裝袋的簡化流程

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊) -- 艾克森美孚 和奧地利 SML 蘭精機械有些公司在 K2016 展會上合作展示了一個透過共擠壓塗佈生產中小型包裝的簡化流程。共擠壓塗佈層包含 Exceed™ 0019XC 高性能聚合物和 Escor™ 乙烯丙烯酸共聚物樹脂。

此流程需要將高性能熱封層共擠壓塗佈到 PET 基材，從而實現諸多獨特優點。這些優點包括：節約成本（流程只需要一個步驟），降低擠出加工溫度提高性能，從而實現優良的熱黏力和黏著力。

SML 蘭精機械有限公司銷售總監 Martin Kaltenecker 表示：「食品包裝生產要在複雜的開發流程和諸多生產步驟後才能放入美味的食物。優化加工和原材料的選擇非常重要。SML 的高效率 FlexPack® 擠出塗佈生產線是生產此類複合材料的理想設備。」

該流程旨在因應食品業不斷變化的趨勢。這些趨勢推動了對更加便利和輕便的包裝解決方案的需求。

艾克森美孚全球擠出塗佈專家 Linda Van den Bossche 說：「這為針對各類應用開發創新解決方案，尤其是中小型包裝，帶來了機會。它還能為價值鏈提供支援，透過減少薄膜厚度或者優化生產步驟的方法減少材料的使用。」

無論是共擠壓加工還是與高壓釜氏低密度聚乙烯 (LDPE) 共混，Exceed 0019XC 能提供具有良好整體包裝性能的特性組合，其中包括較寬的熱封和熱黏範窗口。透過精心設計樹脂和加工優化條件可以獲得理想的熱封性能，並且絲毫不影響整體加工性能。同時，與測試產品相比，該牌號還具有較低的摩擦係數 (COF)。這一新牌號提供的熱封解決方案可以優化包裝完整性，有助於減少包裝洩露並提高包裝填充速度。

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