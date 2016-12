GSMA研究显示，移动货币将大幅降低国际汇款收费

伦敦--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--GSMA今天发布名为《推动价格改革:国际汇款中的移动货币服务》(Driving a Price Revolution: Mobile Money in International Remittances)报告,探讨移动货币对于降低国际汇款收费的影响 1 。调查结果显示,在国际汇款时,利用移动货币服务的收费较采用全球转帐经营者(MTO)平均少50%以上。此外,但凡人们能够从移动货币帐户汇款的,转汇200美元的平均收费为2.7%,而通过全球MTO汇款的收费则为6%。降低的交易手续费可直接转化为汇款收款方的额外收入。

该研究显示通过强化竞争、利用现有网络和基础设施,以及收取小于传统参与机构的汇款价格,移动货币提供商将处于降低国际汇款收费的有利战略地位。反之,这些降低的价格可为联合国可持续发展目标(SDG) 10 2 的具体目标实现做出直接贡献,该目标明确制定了降低移民汇款收费目标。

GSMA首席监管官John Giusti表示:“移动货币是金融服务业最令人振奋的创新之一,已注册的消费者帐户超过4亿,遍及全球90多个国家。尽管今天的移动货币服务大部分用于国内交易,但国际转帐是移动货币服务发展最快的细分领域。在短短几年时间内,移动货币已从单纯的国内服务转变为让移民能够在全球20多个国家之间汇款的一项服务。”

据世界银行(World Bank)称,全球超过2.5亿人生活在其出生地之外的国家,且定期往家里寄钱,用于维持家中的财政,并为其祖国的经济贡献力量。 3 2015年,全球汇款总额达到5,816亿美元,其中4,316亿美元(近75%)汇往发展中国家。国际汇款对于发展中国家的经济起着关键的作用。但是,国际汇款收费仍旧较高,并直接影响汇款收款者的所得。较高的汇款交易手续费也迫使汇款者利用非正式的渠道汇款,从而增加现金匿名交易,并为对财政健全造成新的风险。

Giusti继续道:“通过移动货币服务,该产业将为不断扩大的金融普惠目标提供直接支持,为移民及其家庭降低UN SDG10.c中所述的国际汇款收费。实现这一目标的潜在益处可能为汇款收款方额外增加200亿美元的收入。”

本报告完整副本及有关GSMA移动货币议程的更多信息可在以下网址查阅: www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/mobile-money/driving-a-price-revolution-mobile-money-in-international-remittances 。

1 该研究的开展基于世界银行《全球汇款价格》(Remittance Prices Worldwide)数据库采用的方法。它对直接通过移动货币帐户进行国际转帐的价格与利用全球转帐经营者进行相同交易的价格进行了比较。

2 可持续发展目标10.c – 到2030年,将移民汇款的交易手续费降低至3%以下,并消除高于5%的收费汇款渠道。 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10

3 《2016年移民与汇款概况》(Migration and Remittances Factbook 2016) – 世界银行(2016)及《2015年向发展中国家的汇款略有上升》– 世界银行(2016年4月13日)

关于 GSMA (GSM 协会)

GSMA代表全球移动运营商的共同权益。GSMA在更广泛的全球移动生态系统中连结着近800家移动运营商,近300家企业,其中包括手机与设备制造商,软件公司,设备供应商,互联网企业,以及相关行业组织。GSMA还是业界领先活动的主办方,如世界移动通信大会、世界移动大会-上海,世界移动大会-美洲,以及移动360系列会议等等。

欲了解更多信息,请访问GSMA网站: www.gsma.com 。在Twitter上关注GSMA:@GSMA。

