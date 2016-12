Rimini Street加大在澳大利亚和新西兰的投资，新设墨尔本办事处

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--专为SAP SE (NYSE:SAP)的 Business Suite 、 BusinessObjects 和 HANA Database 软件以及Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的 Siebel 、 PeopleSoft 、 JD Edwards 、 E-Business Suite 、 Oracle Database 、 Oracle Middleware 、 Hyperion 、 Oracle Retail 、 Oracle Agile PLM 和 Oracle ATG Web Commerce 软件提供独立企业软件支持服务的全球领先供应商 Rimini Street, Inc. 今天宣布,由于Oracle和SAP许可证持有企业对该公司一流的企业软件支持服务的需求加速增长,该公司在澳大利亚和新西兰不断发展和投资。该公司宣布,截至2016年9月30日的第三季度,其在该地区的总签约客户同比增长109%。为满足这一日益增长的客户需求,该公司还在墨尔本新设办事处,扩大其在该地区的影响力,并在2016年9月30日之前,增加了52%的员工人数。澳大利亚目前是全球第八大企业应用软件市场,预计年收入为42亿美元。 1

该地区日益增长的压力进一步刺激需求

澳大利亚和新西兰的首席信息官和IT领袖面临来自其各自组织日益增长的压力——一方面,他们需设法将整个IT领域的投资回报率(ROI)最大化,并维护现有的资产以确保其顺利运营。另一方面,这些IT领袖被要求探索并执行数字转型计划,以助力其业务拓展并保持竞争力。据行业分析师称,高达89%的IT预算被用于长期经营,这使得仅有少量的预算用于执行能够让组织发生巨大改变的、更具战略性的计划。

George Weston Foods Limited (GWF)代理首席信息官Tanya Whiteing表示:“SAP是我们公司的关键系统,它将继续为我们的业务提供优质服务多年。值得信赖的Rimini Street已使得GWF能够为我们的内部SAP应用大幅降低拥有成本。这将使我们能够将直接节省的资金用于业务,以及资助新的创新。”

Rimini Street在澳大利亚和新西兰不断发展和投资

除签约客户和全球员工人数增加之外,Rimini Street还在截至2016年9月30日的12个月期内,在其所有的Oracle产品线方面,获得较之前的12个月期内增长78%的收入,而在同一个时期内,其SAP产品支持服务收入同比增长52%。

该公司于2008年设立悉尼总部,目前为在澳大利亚和新西兰设立运营业务的共88家全球组织提供支持,包括ASX 50强企业中的10家。该地区近来已转向Rimini Street支持服务的客户包括Betfair Pty Limited、ActewAGL、The New Zealand Refining Company、George Weston Foods Limited、Murrin Murrin Operations Pty Ltd和Viva Energy Australia Pty Ltd。

Rimini Street亚太(APAC)及中东地区董事总经理Andrew Powell表示:“今年,我们在澳大利亚和新西兰的商业实体及政府组织的客户需求激增。随着市场成熟和组织对其IT支出日益谨慎,我们发现许多首席信息官不再愿意支付高昂的供应商维护费用。通过转用Rimini Street的支持服务,这些企业可节省高达90%的总维护成本,并将这些节省资金重新投入到具有战略重要性的领域,而不是继续花在并非必要的长期运营上。”

Rimini Street, Inc.简介

Rimini Street是提供独立企业软件支持服务的全球领导者。自2005年以来,该公司以屡获殊荣的创新服务方案重新定义了企业支持服务,该方案使Oracle和SAP的授权许可持有企业可以节省高达90%的总支持成本。客户至少可在15年内继续使用其现有软件版本,无需进行任何升级。各行各业逾1,600家全球性组织、财富500强公司、中型企业和公共事业部门都选择Rimini Street作为其信赖的独立支持提供商。要了解更多详情,请访问 http://www.riministreet.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将要”、“计划”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”以及类似的字眼表示相关陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的制约,是基于多种假设做出的。如果风险真的出现或者该公司的假设被证明是错误的,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果出现实质性差异。Rimini Street不承担更新任何前瞻性陈述或信息的义务,这些前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布时的情况。

Rimini Street和Rimini Street徽标是Rimini Street, Inc.的商标。所有其他公司和产品名称均可能是其各自所有者的商标。© 2016版权所有。保留所有权利。

1 Gartner预测:全球企业软件市场,2012-2019,2015年第二季度更新。Gartner, Inc.。

