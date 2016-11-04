Audax Private Equity收購Mobileum

加州聖克拉拉--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--Mobileum欣然宣佈，公司已被Audax Private Equity (“Audax”)收購。Audax是專注於建立領先中型市場公司的私募股權公司。

Audax總部位於麻薩諸塞州波士頓，該公司與管理團隊合作，將成熟的市場領先公司打造成規模更大、更具優勢且更有價值的企業。

憑藉這一合作關係，Mobileum將繼續鞏固其在漫遊系統市場的領導者地位，同時強化旗下快速成長的分析解決方案組合。收購完成後，Mobileum將保留領導層和管理團隊的原班人馬，繼續透過收購和招聘吸收優質人才。

Mobileum執行長Bobby Srinivasan說：「Audax是Mobileum這一成長階段的理想合作夥伴，此次合作使我們安然處於電信業令人興奮的時代中心。支援分析的後端系統和會話式互動解決方案將成為關鍵催化劑，協助內容安全性原則(CSP)在新數位經濟中競爭和重新定位，那些能最有效結合這些解決方案的公司將獲得蓬勃發展。」

Srinivasan補充說：「我們希望與Audax的合作能顯著增加我們的購併活動，同時進一步協助客戶提高收入、加速數位化轉型。」

Audax共同執行長Geoffrey Rehnert說：「Mobileum是行動漫遊軟體和分析業的領先公司。該公司開發了令人印象深刻的全套分析和漫遊產品，成為致力改善客戶漫遊體驗的行動電訊營運商的重要合作夥伴。我們很高興與該團隊合作，並支持他們下一階段的發展。」

Mobileum（前身為Roamware）自2001年成立以來，已向全球600多家行動營運商客戶出售漫遊和分析解決方案。2014年，Mobileum為其產品組合添加了一套分析驅動的創新解決方案，以擴大漫遊以外的觸及面和價值。

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