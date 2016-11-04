新的区域结构将推动爱科集团在非洲扩张

佐治亚州德卢斯--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--“您的农机公司”爱科集团(AGCO)(NYSE:AGCO)是一家农业设备和解决方案的全球制造商和分销商。日前，爱科集团宣布调整其区域结构，以扩大其产品在非洲大地上的应用并进一步扩张其在非洲大陆的业务。

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新任命的爱科集团亚太和非洲区高级副总裁兼总经理Gary Collar（照片：美国商业资讯）

自2017年1月1日起，爱科集团把非洲划入亚太区。爱科集团亚太和非洲区新任高级副总裁兼总经理Gary Collar表示：“通过这项新举措，调整后的亚太和非洲(APA)区将充分利用两个地区相近市场状况的协同效应。主要协同作用包括小型农户涌现、产品和应用相似、消费者财务模式相近和两个地区之间的贸易增加。”

自2012年1月起，Collar先生一直负责爱科集团在亚太区（包括中国、印度、远东、澳大利亚和新西兰）的所有活动。之前的7年，他担任爱科集团欧洲/非洲/中东区高级副总裁兼总经理。他将把通过这段经历获得的非洲市场丰富经验和深入了解运用到最新岗位上。

向Collar先生汇报工作的爱科集团非洲团队将由晋升为非洲区副总裁兼总经理的Nuradin Osman领导。为了支持区域调整并进一步提高向客户和分销商提供的服务，爱科集团将于2017年年初在南非约翰内斯堡新设一个地区总部，并在讲法语的西非新开一家未来农场(Future Farm)。这些举措将补充爱科集团在南非的既有零件分销业务和培训中心以及赞比亚的未来农场。

Nuradin Osman表示：“新的区域结构将巩固爱科集团在最近几年取得的显著进展，并将进一步推动我们在非洲的客户服务和业务增长。”

Osman先生已在爱科集团工作12年，为壮大公司的非洲业务做出了实实在在的贡献。在新的任命之前，他担任爱科集团的非洲和中东区运营总监。他是经过实践证明的非洲思想领袖，善于引导人们关注加强非洲农业领域方面的重要问题（比如机械化的意义、蛋白生产和收割后仓储方案）。Osman先生将全面负责爱科集团在非洲的所有公司和品牌（爱科集团在阿尔及利亚的制造业务除外，由独立的合资公司管理）。

Osman先生补充道：“我们的核心农场设备品牌包括Challenger、Fendt、GSI、Massey Ferguson和Valtra，在提供可持续和包容性机械化解决方案方面发挥重要作用，从而促进非洲大陆农业生产效率的提高。无论是新兴行业还是大型专业农商公司，所有农户的全部业务活动均可得到我们全面的机械化、粮食仓储、种子加工和蛋白解决方案产品线的鼎力支持。由于产品、人才、设施和产能建设方面的连年投资，爱科集团在非洲的净销售额在过去六年中显著增加。”

关于爱科

美国爱科集团(AGCO Corporation) (NYSE:AGCO)是一家从事农业解决方案设计、生产和分销的全球领导厂商，通过全套设备及相关服务来提升农业生产力。爱科集团在Fuse®精密技术和农场优化服务的支持下，以五大核心品牌来销售其产品：麦赛福格森、维美德、芬特、挑战者和谷瑞，并在140多个国家和地区共设立了约3,000个独立经销商和分销商。爱科集团成立于1990年，总部设在美国乔治亚州德卢斯。2015年，爱科集团净销售额达75亿美元。欲知详情，请访问 http://www.AGCOcorp.com 。如欲查看公司资讯、信息和活动，请在Twitter：@AGCOCorp关注我们。如欲查看财务新闻，请关注标签#AGCOIR。

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