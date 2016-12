SpaceResources.lu：卢森堡政府成为美国小行星勘探公司Planetary Resources, Inc.主要股东

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--卢森堡政府、公法银行机构卢森堡国家投资信贷公司(Société Nationale de Crédit et d’Investissement, SNCI)与美国太空技术公司Planetary Resources已签署了一项价值2,500万欧元的投资与合作协议。该协议基于卢森堡 SpaceResources.lu 动议,后者致力于近地天体(NEO)资源的探索和商业利用,例如小行星。

Smart News Releases(智能新闻稿)是一个多媒体平台。在此处查看完整新闻稿: http://www.businesswire.com/news/home/20161104005451/zh-CN/

The Luxembourg Government and Planetary Resources finalize €25 Million investment and cooperation agreement with first commercial asteroid prospecting mission to launch by 2020. Planetary Resources’ CEO Chris Lewicki and Luxembourg’s Deputy Prime Minister Étienne Schneider. (Photo: Business Wire)

根据这一协议,卢森堡政府将直接投资 Planetary Resources, Inc.,卢森堡经济部(Ministry of Economy)将通过不同类型的研发拨款来提供资金。该资金将助推公司的技术开发,其目标是在2020年前启动首个商业小行星勘探任务。在达成这一合作关系之前,双方于今年6月签署了谅解备忘录,在卢森堡开展与太空资源利用有关的活动。2016年5月, Planetary Resources, Inc. 成立了全资卢森堡子公司 Planetary Resources Luxembourg 。

SNCI将持有公司上市股权,成为公司的小股东,而 SpaceResources.lu 动议政府顾问委员会成员Georges Schmit将加入Planetary Resources董事会。在担任这一职务之前,Georges Schmit曾担任卢森堡贸易与投资代表处(旧金山)总领事兼执行总监。他于1981年加入了卢森堡经济与外贸部,曾先后担任企业政策、经济发展与外贸部主任、秘书长以及工业署署长。1995-2002年期间,他曾担任SNCI执行主席。

就其本身而言,Planetary Resources将通过在卢森堡开发多个重要的专属活动,促进当地太空行业的发展,这些活动将专注于推进技术开发、太空飞船发射整合、外太空通讯、小行星科学系统、地球观测产品开发和任务操作。

卢森堡副总理兼经济部部长Étienne Schneider表示,“卢森堡大公国成为Planetary Resources股东的举措标志着双方建立了合作关系,并为我们今后的合作确立了基本原则。此举还证实了政府致力于通过吸引太空资源利用领域和其他相关领域的创新活动,为本国太空行业提供支持的坚定决心。卢森堡大公国在公私合营领域有着辉煌的历史。1985年,卢森堡成为了SES的创始股东,它的成立是卫星电信领域的里程碑,该公司如今已成为该行业的全球领军企业。”

Planetary Resources, Inc.总裁兼首席执行官Chris Lewicki表示,“我们非常高兴欢迎卢森堡大公国成为我们的合作伙伴和投资方。正如卢森堡的愿景和计划通过其公私合营方式推动卫星通信行业的发展,这一资助和支持也将加快我们的业务进程,推动我们不断取得更大的成就。我们计划在2020年前启动首个商业小行星勘探任务,并期待与欧洲的合作伙伴在这一重要的新领域开展合作。”

由卢森堡经济部发布

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿:http://www.businesswire.com/news/home/20161104005451/zh-CN/

CONTACT: 媒体:

卢森堡经济部

Paul RAUSCH

邮箱:paul.rausch@eco.etat.lu

电话:(+352) 247-84135

手机:(+352) 661 728 724

KEYWORD: UNITED STATES LUXEMBOURG EUROPE NORTH AMERICA CANADA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SATELLITE PUBLIC POLICY/GOVERNMENT OTHER GOVERNMENT MANUFACTURING AEROSPACE NATURAL RESOURCES MINING/MINERALS PROFESSIONAL SERVICES BANKING

SOURCE: Luxembourg Ministry of the Economy

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/04/2016 08:43 AM/DISC: 11/04/2016 08:43 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161104005451/zh