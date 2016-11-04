新的區域結構將推動愛科集團在非洲擴張

喬治亞州德盧斯--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--「您的農機公司」愛科集團(AGCO)(NYSE:AGCO)是農業設備和解決方案的全球製造商和分銷商。日前，愛科集團宣佈調整其區域結構，以擴大產品在非洲大地上的應用，並進一步擴張在非洲大陸的業務。

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新任命的愛科集團亞太和非洲區資深副總裁兼總經理Gary Collar（照片：美國商業資訊）

自2017年1月1日起，愛科集團把非洲劃入亞太區。愛科集團亞太和非洲區新任資深副總裁兼總經理Gary Collar表示：「這項新措施將使調整後的亞太和非洲(APA)區充分利用兩個地區相近市場狀況的綜效。主要綜效包括小型農戶湧現、產品和應用相似、消費者財務模式相近和兩個地區之間的貿易增加。」

自2012年1月起，Collar先生一直負責愛科集團在亞太地區（包括中國大陸、印度、遠東、澳洲和紐西蘭）的所有活動。之前的7年，他擔任愛科集團歐洲/非洲/中東區資深副總裁兼總經理。他將把這段經歷獲得的非洲市場豐富經驗和深入瞭解運用到最新職務上。

向Collar先生彙報工作的愛科集團非洲團隊將由晉升為非洲區副總裁兼總經理的Nuradin Osman領導。為了支援區域調整並進一步加強向客戶和分銷商提供的服務，愛科集團將於2017年初在南非約翰尼斯堡新設區域總部，並在講法語的西非新開一家未來農場(Future Farm)。這些措施將補強愛科集團在南非的既有零件分銷業務和培訓中心以及尚比亞的未來農場。

Nuradin Osman表示：「新的區域結構將鞏固愛科集團在最近幾年取得的顯著進展，並將進一步推動我們在非洲的客戶服務和業務成長。」

Osman先生已在愛科集團工作12年，並在壯大公司的非洲業務方面有傑出成績。在新的任命之前，他擔任愛科集團的非洲和中東區營運總監。他是公認的非洲思想領袖，善於引導人們重視加強非洲農業領域方面的重要問題（比如機械化的意義、蛋白生產和收割後倉儲方案）。Osman先生將全面負責愛科集團在非洲的所有公司和品牌（愛科集團在阿爾及利亞的製造業務除外，由獨立的合資公司管理）。

Osman先生補充道：「我們的核心農場設備品牌包括Challenger、Fendt、GSI、Massey Ferguson和Valtra，在提供永續和包容性機械化解決方案方面扮演重要角色，從而促進非洲大陸農業生產力的提高。我們的機械化、糧食倉儲、種子加工和蛋白解決方案全線業務，全力支持從新興領域到大型專業農業企業的所有農民活動。由於產品、人才、設施和產能建設方面的連年投資，愛科集團在非洲的淨銷售額在過去六年中顯著增加。」

關於愛科

美國愛科集團(AGCO Corporation) (NYSE:AGCO)是從事農業解決方案設計、生產和分銷的全球領導廠商，透過全套設備及相關服務來提升農業生產力。愛科集團在Fuse®精密技術和農場最佳化服務的支援下，以五大核心品牌來銷售其產品：Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson® 和 Valtra®，並在140多個國家和地區共設立了約3,000個獨立經銷商和分銷商。愛科集團成立於1990年，總部設在美國喬治亞州德盧斯。2015年，愛科集團淨銷售額達75億美元。欲知詳情，請造訪 http://www.AGCOcorp.com 。如欲查看公司資訊、消息和活動，請在Twitter：@AGCOCorp關注我們。如欲查看財務新聞，請關注標籤#AGCOIR。

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