德汇任命陈文耀担任香港办公室负责人

香港--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--美国德汇律师事务所(Dorsey & Whitney LLP)今日宣布，任命公司业务部合伙人陈文耀(Simon Chan)担任香港办公室负责人。

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陈文耀被任命为德汇律师事务所香港办公室负责人（照片：德汇律师事务所）

陈先生主攻跨境并购、国际企业融资交易和复杂的跨司法辖区的法律工作，其中主要是向并购交易的战略和金融买卖双方提供咨询意见，并在全球证券发行过程中担任发行人和承销人的法律代表。

陈先生毕业于香港大学法学院，会讲英文、粤语和普通话，有纽约、英格兰、威尔士和香港的执业资格，曾在美国和香港两地生活、执业。他在香港律师会各委员会任职，包括国际法律事务委员会。此外，他还是香港木球会(Hong Kong Cricket Club)董事会成员。

德汇律师事务所执行合伙人Ken Cutler指出：“中国仍是德汇全球战略的重中之重。我们致力于发展亚洲业务，1995年设立香港办公室，2001年设立上海办公室，2015年设立北京办公室。凭借他在香港并购和资本市场领域的丰富经验与深厚根基，陈文耀将是一位能力极强的领导人。在他的指导帮助下，中国和亚洲业务将再上新台阶，向那些有海内外法律需求的客户提供服务。”

陈先生表示：“我十分荣幸也很高兴承担新领导角色，感谢亚洲客户和同仁对我的支持。我和我的同事期待给德汇带来更多客户，也希望将德汇的卓越能力介绍给香港、亚洲和全世界的优质客户。”

关于美国德汇律师事务所

自1912年成立以来，美国德汇律师事务所一直是客户信赖和重视的商业伙伴。事务所在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办事处，为客户的法律和商业需求提供一体化的前瞻性解决方案。德汇服务于全球各行各业众多最成功的公司，包括银行、能源、食品与农业综合企业、医疗保健、采矿和自然资源以及公私合营项目开发领域的领头羊，以及主要的非营利组织和政府实体。

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