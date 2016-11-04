德匯任命陳文耀擔任香港辦公室負責人

香港--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--美國德匯律師事務所(Dorsey & Whitney LLP)今日宣佈，任命公司業務部合夥人陳文耀(Simon Chan)擔任香港辦公室負責人。

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陳文耀被任命為德匯律師事務所香港辦公室負責人（照片：德匯律師事務所）

陳先生主攻跨境購併、國際企業融資交易和複雜的跨司法轄區的法律工作，其中主要是向購併交易的策略和金融買賣雙方提供諮詢意見，並在全球證券發行過程中擔任發行人和承銷人的法律代表。

陳先生畢業於香港大學法學院，會講英文、粵語和國語，具有紐約、英格蘭、威爾斯和香港的執業資格，曾在美國和香港兩地生活、執業。他在香港律師會各委員會任職，包括國際法律事務委員會。此外，他還是香港木球會(Hong Kong Cricket Club)董事會成員。

德匯律師事務所執行合夥人Ken Cutler指出：「中國仍是德匯全球策略的主要焦點。我們致力於發展亞洲業務，1995年設立香港辦公室，2001年設立上海辦公室，2015年設立北京辦公室。憑藉他在香港購併和資本市場領域的豐富經驗與深厚根基，陳文耀將是一位能力極強的領導人。在他的指導幫助下，中國和亞洲業務將再上層樓，為那些有海內外法律需求的客戶提供服務。」

陳先生表示：「我十分榮幸也很高興承擔新領導角色，感謝亞洲客戶和同仁對我的支持。我和我的同事期待為德匯帶來更多客戶，也希望將德匯的卓越能力介紹給香港、亞洲和全世界的優質客戶。」

關於美國德匯律師事務所

自1912年成立以來，美國德匯律師事務所一直是客戶信賴和重視的商業夥伴。事務所在美國、加拿大、歐洲和亞太地區設有辦事處，為客戶的法律和商業需求提供一體化的前瞻性解決方案。德匯為全球各行各業眾多最成功的公司服務，包括銀行、能源、食品與農業綜合企業、醫療保健、採礦和自然資源、公民營專案開發領域的領導者，以及主要的非營利組織和政府實體。

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