閨蜜門重創朴槿惠形象 總統地位動搖

南韓首位女總統朴槿惠2013年發表就職演說，提到將開啟充滿希望的新紀元，竭盡所能讓國家繁榮並讓國民幸福；如今爆出閨蜜干政醜聞，讓南韓陷入政治混亂，且可能面臨檢方調查。



朴槿惠2012年擊敗民主統合黨對手文在寅，成為南韓首位女總統時，不僅重寫南韓歷史，更締造5個第一。



當時60歲的朴槿惠成功入主青瓦台，成為南韓史上第1位女總統，也是南韓自1987年總統直選以來，第1個以過半得票率勝選的候選人。



朴槿惠也繼承已故父親、前總統朴正熙衣缽，成為首位第2代總統。此外，她還是南韓首位從未踏入婚姻的單身總統，以及首個主修工程學出身的總統。朴槿惠畢業於首爾西江大學，主修電子工程。



朴槿惠與歷任南韓總統不同是，她對青瓦台並不陌生，9歲時就跟著總統父親朴正熙住進總統府，母親遇刺後甚至女代母職，承擔第一夫人職責。



朴正熙1979年遇刺後，朴槿惠離開青瓦台，1998年在家鄉當選議員展開政治生涯。競選總統期間，她常拿自己至今未婚、也沒有小孩這點來吸引厭倦貪汙醜聞的選民。選戰最後一天她發表電視演說時說：「我沒有家人要照顧，也沒有小孩可以繼承財產。你們，南韓人民，就是我的家人，你們的幸福，就是我留在政界的理由。」



然而，朴槿惠今天就閨蜜干政醜聞對國民發表演說，哽咽著說她當總統過著「孤獨的生活」，因此尋求崔順實陪伴和協助，的確對她卸下戒心，「但從現在起，我將完全切割我的私人關連」。



這樁醜聞使得朴槿惠聲勢跌落谷底，在野黨也要求對她展開調查。根據蓋洛普（Gallup）4日發布的最新民調，她的支持率大跌至5%，創下南韓歷任總統支持率最低紀錄。



朴槿惠因被控容許閨蜜崔順實干涉國政，面臨民眾要求下台的呼聲。身處醜聞風暴中心的崔順實不具公職身分，但據說卻如同女版「拉斯普金」（Rasputin），深得朴槿惠的信任和關愛。拉斯普金是帝俄時期末代沙皇尼古拉二世信任寵愛的妖僧。



崔順實的父親是已故宗教界人士崔太敏。崔太敏曾結婚6次，後來創立「永生教」（Church of Eternal Life），生前被認為是朴槿惠的「導師」，1994年崔太敏去世後，朴槿惠與崔順實成為閨蜜知己。



60歲的崔順實利用她與朴槿惠的關係，迫使三星（Samsung）等財閥捐款給她旗下的2個非營利基金會，並從中圖利。南韓媒體踢爆，崔順實不僅審閱修改朴槿惠的演講稿，青瓦台的各種機密文件也外流給崔順實。



誠如朴槿惠於10月25日向南韓國民發表「道歉談話」所描述，崔順實是她在「患難中相遇的朋友」。1974年8月15日韓國光復節紀念大會，朴槿惠的母親、南韓第一夫人陸英修被旅日韓僑文世光舉槍射殺，當時朴槿惠在法國留學，聽聞噩耗後立刻返國奔喪。



南韓國家情報院的鼻祖前身中央情報部（KCIA）部長金炯旭在回憶錄中寫道：「崔太敏於1975年寫慰問信給朴槿惠說，『陸英修女士託夢給我，告訴我說槿惠愚昧無知，讓我快去照料槿惠』，正因為這碼事，朴正熙總統下令要我斬斷這個關係。」



不過，也正因為朴槿惠，這段關係未能徹底斬斷，崔太敏與朴槿惠建立了緣分，進而將「繼承他宗教能力的後繼人」女兒崔順實介紹給朴槿惠，展開了長達40年的閨蜜情誼。



1979年10月26日朴正熙被親信、中央情報部長金載圭槍殺在青瓦台附近的井洞安家後，卸下公主外衣的朴槿惠，身邊有崔順實長相左右。



1994年崔太敏去世後，崔順實就名正言順地以崔太敏的繼承人角色，與朴槿惠成為閨蜜知己，甚至連總統上任後的身邊大小事，都由崔順實從旁教導。



如今崔順實因干政醜聞遭到逮捕，朴槿惠今天聲淚俱下再度公開道歉，稱她「心都碎了」，表明願接受調查，但反對黨批無誠意，還表示她的唯一目的是繼續執政。有學者認為，朴槿惠多少可博取原本支持者的同情，但這場演說本身不足以讓她擺脫當前危機。