擴大後的CES 2017媒體日時間表公佈：為滿足需求，參展商記者會議程現延長為兩天

--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016----(美國商業資訊)--美國消費科技協會(CTA)™今天公佈2017年國際消費電子展(CES ® 2017)的官方媒體日 時間表 。今年，時間表已延長為兩天，以因應展前媒體活動和參展商記者會的需求。此外，第一個媒體日將推出CTA分析師演講活動，探討2017年的「科技趨勢展望」(Tech Trends to Watch)，並介紹全球消費科技產業及CES官方媒體活動CES發表會(CES Unveiled)情況。CES拉斯維加斯發表會(CES Unveiled Las Vegas)將提供由100多家當地和全球科技公司，以及CES 2017「最佳創新獎」(Best of Innovation Awards)得獎者帶來的桌面展示。

所有活動僅向註冊的CES媒體開放，將於2017年1月3日（週二）中午在曼德勒海灣大酒店(Mandalay Bay)展開，並一直延續至1月4日（週三）下午5:45。新改為兩天的媒體日活動將使得能夠在CES上發佈重大展前資訊的參展商增加23%。

建議註冊的CES媒體保存下列媒體日活動的具體時間：

更多媒體日活動

第二個媒體日還將推出完整的參展商技術專題會(Power Session)系列：為有意快速分享其資訊的公司舉辦的30分鐘記者會。

技術專題會將從上午9點持續至下午1點，在曼德勒海灣大酒店南會議中心(South Convention Center)三樓棕櫚宴會廳(Palm Ballroom) A區舉行。技術專題會的完整時間表將公佈在 CES.tech 網站的 官方媒體活動 區。

在曼德勒海灣大酒店舉辦的第二個媒體日活動結束後， CES展前主題演講 將於1月4日下午6:30在Venetian Palazzao宴會廳舉行，由英偉達(NVIDIA)創辦人、總裁兼執行長黃仁勳(Jen-Hsung Huang)發表演講。

交通

兩個媒體日期間將提供免費 專車服務 ，路線從CES指定的官方酒店至曼德勒海灣大酒店。

為註冊的CES媒體提供的 午宴 將於第二個媒體日（1月4日）上午11:30開始，地點位於曼德勒海灣大酒店媒體室（南會議中心二樓Breakers宴會廳）。

所有的CES 2017媒體室位置和開放時間均可 線上 查閱。

CES 2017展覽廳將於2017年1月5日（週四）上午10點開放。欲瞭解有關CES的更多資訊，請造訪 CES.tech 。

致編輯：該全球性科技盛會的官方名稱為“CES®”。在提及該盛會時，請勿使用“Consumer Electronics Show”（消費電子展）或“International CES”（國際消費電子展）。

關於CES：

CES是針對消費科技業人才的全球性盛會。50年來，CES一直是創新企業和開創性科技的試驗場，是將新一代創新推向市場的全球平臺。作為同類規模最大的傳承性活動，CES涵蓋產業的各個層面。該盛會由美國消費科技協會(CTA)™所有和主辦，吸引全球企業領袖和先鋒思想家參加。觀看CES影音集錦。歡迎瀏覽網站： CES.tech ，並在 社交媒體 上線上關注CES。

關於美國消費科技協會(Consumer Technology Association™)：

美國消費科技協會(CTA) TM 是代表產值高達2870億美元的美國消費科技產業的同業公會，其會員包括2200多家企業，其中80%為小型企業和初創企業，其餘一些則是國際知名品牌。協會在政策宣導、市場研究、技術培訓、產業推廣、標準制訂以及推動策略性合作關係等方面為會員企業提供服務。此外，美國消費科技協會也是國際消費電子展(CES ® )的所有者和主辦者。國際消費電子展被公認為全球消費科技產業的一大盛會，該展覽會的所有收益均用於美國消費科技協會所提供的產業服務。

活動預告

消費科技名流晚宴(CT Hall of Fame Dinner) 11月9日，紐約州紐約市 CES紐約發表會(CES Unveiled New York) – 11月10日，紐約州紐約市 1月3日，內華達州拉斯維加斯 2017年國際消費電子展(CES 2017) – 1月5-8日，內華達州拉斯維加斯 2017年亞洲消費電子展(CES Asia 2017) 6月7-9日，中國上海

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msanko@CTA.tech

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SOURCE: Consumer Technology Association (CTA)

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PUB: 11/04/2016 06:49 AM/DISC: 11/04/2016 06:48 AM

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