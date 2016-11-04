重新改造后的基金销售KYC基础架构最多可削减70%的成本

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--KYC是投资者身份认证的过程，是金融行业的必要程序，每年单是卢森堡基金业的KYC成本就达到1.8亿欧元左右 1 。但是，如果把这一程序合并起来，而不是像现在这样对每个客户逐一认证，支出最多可减少70%，降至2,000万欧元。由欧洲22家领先资产管理公司和资产服务供应商组成的工作组正在制定解决方案，以优化基金销售过程中KYC责任的履行方式。

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专注于服务投资基金的市场基础设施平台Fundsquare发起了这场行业对话。Fundsquare董事总经理兼首席商务官Olivier Portenseigne解释说： “我们向业内不同参与方——包括管理公司和资产服务提供商——询问他们的KYC需求。接下来我们列出能够有效支持基金销售的解决方案要求。” 他补充说： “由此组建的工作组目前正在敲定能够满足市场真正需求的KYC基础架构的细节。”

自2016年5月以来，由英国、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡和瑞士公司组成的工作组在Fundsquare的卢森堡总部进行了几次磋商。目的是确定方法，以满足不同市场参与方提出的所有KYC要求。

KYC解决方案最初将专注于跨境发售的机构和零售基金，然后将扩展至其他国内市场。

工作组将在未来几个月内再度会面，确定实现基础架构的投资计划。该架构应当会在2017年年底前投入运行。

关于Fundsquare

Fundsquare S.A.于2013年6在卢森堡交易所倡导下成立，旨在建立一个能够提供标准化、自动化跨境基金销售服务的国际化市场基础设施。Fundsquare平台的主要目标是促进专业投资者和基金之间的关系和沟通。

1 德勤， https://goo.gl/uqH8Zs

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