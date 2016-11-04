专注于可信技术的最大盛会TRUSTECH（含Cartes）将举办金融科技专项会议

巴黎--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯)--专注于安全支付、身份识别和连接的全球领先盛会将在其2016年盛会期间推出高级别会议议程，其中包括与FinTechStage共同筹办的、为期一天的金融科技(FINTECH)专项会议。

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我们所处的年代正利用科技支持、取代和日渐脱离传统的金融领域。在21世纪金融世界中，金融服务被视为数字基础设施，可在传统的银行领域助力建立新型协议和流程。目前，颠覆性投资正以所有的业务领域为目标，例如数字支付、在线汇款、P2P传输、在线账单支付或数字货币。2015年，全球金融科技投资增长75%，达到令人吃惊的220亿美元。

FinTechStage共同创始人Matteo Rizzi和Omidyar Network高级顾问将主持本次会议：

“FinTechStage和TRUSTECH合力将最具智慧的金融科技人才齐聚一堂。他们将深化我们对于影响金融服务的数字转型相关的共同理解，并将特别关注认知数据领域，以及数字身份证如何成为企业的下一个最大商机。”

更多信息和资格鉴定，请访问

关于TRUSTECH（含Cartes） ：三十多年前本活动以“CARTES Secure Connexions”的名称首次举办，目的是推广新生的智能卡技术。现在更名为“TRUSTECH（含CARTES）”，以充分反映该产业和活动的演变，和对可信技术的重视。

关于COMEXPOSIUM ：全球领先的活动主办机构COMEXPOSIUM集团承办了11个不同领域的逾170场B2C和B2B活动，包括食品、农业、时尚、安全、数字、建筑、高科技、光学和交通运输。Comexposium在全球26个国家接待逾300万参观者和4.5万家参展商。Comexposium在全球30多个经济增长区经营业务，例如：阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、印尼、意大利、日本、韩国、摩纳哥、荷兰、新西兰、菲律宾、卡塔尔、俄罗斯、新加坡、西班牙、泰国、土耳其、阿联酋、英国和美国。

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