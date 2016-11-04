專注於可信技術的最大盛會TRUSTECH（含Cartes）將舉辦金融科技專題會議

巴黎--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--專注於安全支付、身份識別和連接的全球領先盛會將在其2016年盛會期間推出高級別會議議程，其中包括與FinTechStage共同籌辦為期一天的金融科技(FINTECH)專題會議。

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我們所處的年代正利用科技支援、取代和日漸脫離傳統的金融領域。在21世紀金融世界中，金融服務被視為數位基礎設施，可在傳統的銀行領域協助建立新型協定和流程。目前，顛覆性投資正以所有的業務領域為目標，例如數位支付、線上匯款、P2P傳輸、線上帳單支付或數位貨幣。2015年，全球金融科技投資成長75%，達到令人吃驚的220億美元。

FinTechStage共同創辦人Matteo Rizzi和Omidyar Network資深顧問將主持本次會議：

「FinTechStage和TRUSTECH合力將最具智慧的金融科技人才齊聚一堂。他們將加深我們對於影響金融服務的數位轉型的共同理解，並將特別關注認知資料領域，以及數位身份證如何成為企業的下一個最大商機。」

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關於TRUSTECH（含Cartes） ：三十多年前本活動以“CARTES Secure Connexions”的名稱首次舉辦，目的是推廣新生的智慧卡技術。現在更名為「TRUSTECH（含CARTES）」，以充分反映該產業和活動的演變，和對可信技術的重視。

關於COMEXPOSIUM ：全球領先的活動主辦機構COMEXPOSIUM集團承辦了11個不同領域的逾170場B2C和B2B活動，包括食品、農業、時尚、安全、數位、建築、高科技、光學和交通運輸。Comexposium在全球26個國家接待逾300萬參觀者和4.5萬家參展商。Comexposium在全球30多個經濟成長區經營業務，例如：阿爾及利亞、阿根廷、澳洲、比利時、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、韓國、摩納哥、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、卡達、俄羅斯、新加坡、西班牙、泰國、土耳其、阿聯、英國和美國。

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