韓流雙廚 齊聚晶華 席捲全台

世界廚壇最耀眼的亞洲名廚、韓國最火紅的兩位帥哥主廚—林正植(Yim Jungsik)與姜珉求(Mingoo Kang)，在全台饕客的殷切期盼之下，11月3日抵達台北晶華酒店二樓Robin’s牛排館展開為期三天的客座演出、11月6日亦將南下台南晶英酒店，聯手推出「韓流天廚x2」美食饗宴，史無前例地集結兩人最為拿手的西式韓風美饌，巧妙演繹韓國經典食材與西式烹藝精髓相融的食藝巧思，打造滿足消費者全感官享受的極致盛會。

此次活動的兩位主角-- 林正植 與 姜珉求 ，被譽為韓菜國際化的重要推手，透過融合東西的精湛廚藝、成功地帶領韓國料理走上世界舞台。兩位主廚皆以融匯大韓美食薈萃以及西式頂尖廚藝的功力見長，透過他們的烹藝，不僅可以讓食客體驗到個人風格鮮明的一流美食，更巧妙地將韓國料理提升至國際層次。兩人首度聯手料理，創作力大爆發的加乘效果，非常令人期待！

「韓味」，是姜珉求主廚所有菜式的基礎，韓國的各式醬料就是他的「韓味」來源，像是韓式大醬、韓式醬油…等，在他自己的Mingles餐廳中，菜單上還特別列出五種韓國最常用的醬料和調味料，用不同顏色的圓點代表，並在每道菜名旁畫上相應的圓點，讓食客了解味道來源；除此之外，他喜愛選用韓國當令食材、發揚韓國傳統發酵醃製技巧，搭配時尚西式烹飪技藝，幻化出一道道驚艷四座、結合西式創意與韓式經典的料理美饌。

顛覆傳統也傳承傳統的林正植主廚，此回二度來台客座。 林主廚擁有的兩間餐廳分別為位於韓國首爾以及美國紐約，首爾的餐廳2014年起已連續三年名列聖沛黎洛(S.Pellegrino)亞洲五十大最佳餐廳(2014 Asia’s 50 Best Restaurants)，而紐約曼哈頓翠貝卡區的Jungsik更是榮獲米其林二星肯定的殊榮。一張東方面孔，能夠在紐約這種名廚聚集、美食林立且競爭激烈的市場上獲得肯定，實屬不易，種種成就，都讓人不得不佩服林正植主廚的深厚廚藝底蘊與創作功力。

「韓流天廚x2」饗宴，11月3日、11月4日、11月5日共推出三天， 午宴每場限定40人；晚宴每場限定80人。客房部門亦推出「韓流天廚x2美食饗宴」住房專案，即可輕鬆入住五星豪華客房、享用韓國帥哥雙廚創新精湛的午宴套餐。