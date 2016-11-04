Itelma選中歐貝特科技為緊急呼叫和商業服務提供連接

法國科隆布--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--全球領先的嵌入式安全軟體產品和服務提供者歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)今天宣佈，俄羅斯最大的一級(Tier 1)汽車設備供應商已選中歐貝特科技，將汽車與俄羅斯緊急呼叫系統ERA-GLONASS，以及俄羅斯領先的商業服務營運商之一VimpelCom的商業服務互聯，例如故障呼叫或被盜車找回、遠程監控和診斷、車隊管理等。

俄羅斯的ERA-GLONASS系統自2015年1月起在俄羅斯部署，可與未來的歐洲緊急呼叫(eCall)系統(112)協調相容，並具備類似功能以服務該國的每一條道路。打造ERA-GLONASS系統的目的在於將到達緊急服務現場的時間平均縮短30%以上，進而每年可望拯救多達4,000條生命。自2015年伊始，在俄羅斯市場推出的所有新車型都必須配備車載ERA-GLONASS終端裝置。現有車輛的車主也可選擇購買終端裝置，並於認證的服務中心內安裝，以向該系統註冊。

為遵守這一規定，嵌有歐貝特科技的嵌入式UICC卡(eUICC) DakOTa Auto的Itelma遠端資訊處理控制單元(TCU)於2015年率先獲得ERA-GLONASS認證，現可向俄羅斯領先的汽車製造商大量出貨。歐貝特科技的eUICC符合汽車業的穩健性和品質標準，並專門用於促進行動營運商、汽車製造商和遠端資訊處理服務提供者部署創新的連接服務。

為促進ERA-GLONASS緊急系統部署，DakOTa Auto將分別用於緊急呼叫和商業服務的訂用設定檔整合至獨特的遠端資訊處理控制單元。這兩個設定檔被託管於同一張卡內的兩個獨立安全網域，其中安全級別符合GSMA標準。

歐貝特科技互聯裝置製造商業務董事總經理Pierre Barrial表示： 「為服務汽車市場，歐貝特科技提供符合法規和汽車級要求的創新技術。Itelm是俄羅斯最大的一級汽車設備提供商，很高興能夠與俄羅斯汽車市場上具有歷史地位和戰略地位的參與企業及其合作夥伴Vimpelcom攜手合作，Vimpelcom是一家擁有逾2億客戶的國際電信和科技公司。」

Itelma研發主管Alexander Sokolov表示： 「很高興與歐貝特科技合作，並結合雙方的專業技術和知識，以在全國緊急呼叫法規實施之日起符合其要求。借助歐貝特科技的eUICC，我們的TCU能夠讓俄羅斯汽車駕駛人連線至Vimpelcom網路以取得日常服務，並能夠自動轉向緊急服務網路，以便在發生事故時發出警告。我們向俄羅斯領先的汽車組裝廠供應產品，利用最佳的連接技術為汽車製造商提供服務對於我們至關重要。」

歐貝特科技將是TU-Automotive Europe的貴賓休息室贊助商，TU-Automotive Europe是探討未來汽車行動性的盛會，將於2016年11月2-3日在慕尼黑舉辦。

關於歐貝特科技

歐貝特科技是嵌入式數位安全領域的全球領導者，該數位安全在您連接、驗證或支付時可為您提供保護。

歐貝特科技以高成長市場為策略定位，並向龐大的國際客戶組合提供適用於「終端」裝置的嵌入式安全軟體解決方案，以及相關的遠端系統管理解決方案，包括銀行和金融機構、行動營運商、官方機構和政府，以及連線對象和設備製造商。

歐貝特科技在全球共有6,500多名員工，包括近700名研發人員。借助遍及全球的4個區域安全製造中心和39個安全服務中心，歐貝特科技的國際網路為169個國家的客戶提供服務。查詢詳情： www.oberthur.com 。

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