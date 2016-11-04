冬天濕又冷 如何有效防霉有學問

這幾天東北季風報到，天氣轉為又濕又冷，家中的衣服家具可以用除濕機降低濕度以避免發霉，那出門穿的衣服、鞋子和配戴的包包該怎防水防霉的呢？有本土業者看準此商機，推出了防水的長效保潔劑，兼顧安全、防水和乾淨。

業者表示，多數防水噴霧為使用方便與加速乾燥，瓶身設計為氣罐型，但以家長的立場卻會擔心易燃氣體或是酒精…等高揮發性的原料，影響孩子的健康與安全。因此，他們以環保與安全為出發點，特別引進北美大廠最新科技，將防水分子奈米化並溶於水中，形成長效防水抗污抑菌保護層，大幅增加防水效果、並保留透氣度，效果比傳統防水噴霧產品更好，且使用後對

噴過長效保潔劑的沙發，即使被飲料潑到，完全沒有滲水的跡象，輕輕以紙巾按壓吸水，即可解決以往媽媽們打掃的噩夢。那是因為物品表面形成奈米結構，細菌難以附著、生長與繁殖，效果可適用於大部分的細菌，形成物理性抗菌保護層。

該產品除了防水力強，還通過歐盟169項有害物質檢測，無色無臭、不含致癌物、環境荷爾蒙等，消費者可安心使用。同時，產品經過SGS認證,不會對皮膚產生刺激，對在意健康的使用者是較有保障的選擇。保持乾燥、乾淨、塵蟎不易附著生長的表面如枕頭套或被單來減少塵蟎生長，降低過敏發生的機率。

台灣氣候高溫潮濕，浴室、廚房的水泥牆壁常出現白粉毛狀壁癌，皮包皮鞋也可發現霉斑，都是家中被黴菌攻占的證據。隨風飄散的黴菌孢子是導致過敏的重要因子，保持通風、避免易發霉物品接觸到水氣、做好防霉措施例如我們皮包皮鞋不再被雨淋濕，磁磚接縫噴上防水保潔劑，以減少發霉機會，降低家中黴菌數。