癮君子注意！ 北市香堤廣場 中市超商騎樓皆禁菸

信義區香堤廣場自10月1日公告為北市首個禁菸商圈，已於11月1日起取締違規吸菸，違者將開罰新台幣2000至1萬元，亂丟菸蒂也可處1200至5000元。另外，台中市衛生局與4大超商合作「無菸超商騎樓」，共38家超商列為示範點，即日起公告勸導，明年（2017年）元旦起實施罰款。



台北市環保局表示，香堤廣場自9月22日舉辦禁菸記者會後，過去一個多月來，環保局及衛生局動員人力、物力持續加強宣導、勸導。環保局說，10月更配合百貨公司週年慶購物人潮，號召環教志工每日以舉牌、傳單等方式擴大宣導，於廣場入口處及中央舞台區再增設8處禁菸地面標示，並協調百貨於周年慶期間協助於店內廣播，宣導禁菸措施。



統計9月22日起至10月30日，共計已勸導違規吸菸行為3515件、告發亂丟菸蒂164件，廣場內違規亂丟菸蒂情形已大幅減少，如廣場內人行道座椅旁、樹穴等易遭亂丟菸蒂處，已有明顯改善。



1日正式取締違規後，截至下午五點半，當天就取締五十一件違規吸菸、六件違規亂丟菸蒂。環保局長劉銘龍說，禁菸區未來可能擴大到台北車站、北門廣場周邊。

而台中市除了公共場所、400處公車候車亭、部分商圈禁菸，昨（3）日還首開全國先例，公告38處「無菸超商騎樓」，即日起勸導，明年元旦起實施，違者依菸害防制法最高罰1萬元。

台中市衛生局長徐永年表示，民眾檢舉禁菸區抽菸可利用「台中市民一碼通」，或撥電話「1999」，也可向台中市長、衛生局長信箱檢舉，說明違法時間、地點，並用手機拍照或錄影舉證，衛生局會派員稽查。