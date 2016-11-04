結合社區治安組織力量 警署推動婦幼安全友善社區

警政署今（4）日辦理從社區治安論婦幼安全工作研討會，討論「建立社區安全維護體系」、「落實婦幼安全維護工作」及「婦幼安全友善社區」等議題，除了邀請研究社區治安、婦幼安全領域的專家學者擔任報告人及與談人外，也特別邀請在推動社區治安有傑出表現之績優社區代表，包括「臺北市文山區忠順里」、「苗栗縣苗栗市福星社區」、「彰化縣和美鎮面前社區」等3個社區提供經驗分享，透過互相交流讓更多社區組織了解如何推動社區治安工作。

這些年，發生幾件兒少安全及隨機殺人事件，讓社會大眾震驚，為防範這些偶發性的事件，應該從強化社會安全維護體系著手，本著「由下而上」、「居民參與」、「永續發展」之理念，培養「自助而後人助」之觀念，不單是靠警察的力量，而是警民彼此以分工方式、互助合作，結合社區及政府資源，共同推動社區安全工作，讓社區組織願意投入治安維護工作，以尋求社區居住安全與永續發展，建構更安全的社區環境。

社會大眾近年來對社區安全與家庭暴力防治意識逐漸提升，例如臺北市文山區忠順里在里辦公處特別設置「未來無暴力基地臺」，做為居民聯繫平臺，提供安全的保護站，並且透過網路、Facebook打卡方式一起宣導拒絕暴力事件發生，使民間社區組織可以透過婦幼安全宣導、加強社區居民的敏感度，發揮守望相助關懷的精神，讓社區組織成為家庭暴力防治網絡的一環。苗栗福星社區則是由守望相助隊至各高風險家庭關懷訪視，了解這些家庭的需求，提供相關協助。彰化面前社區則是透過建立社區婦幼安全網頁實施宣導、成立面前天使隊，維護社區婦幼安全。

社區治安工作必須激發全民的社區意識，藉由民眾的主動參與，加強對於保護婦幼工作的認識，以及宣導社區通報機制，發揮彼此關懷互助精神，才能營造一個讓全國婦幼同胞免於恐懼的安全生活空間。