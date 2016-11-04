研究：重口味的孩子 晚年罹患心臟病機率較高

《美國疾病控制與預防中心》表示，青少年和幼童每日建議鈉總攝取量為1900毫克到2300毫克，但在美國有將近90%的青少年和幼童每日鈉含量攝取皆超過標準。鈉攝取過量除了會影響骨骼發展外，根據美國最新研究指出，18歲以下攝取超標的鈉，還可能增加晚年罹患心臟病的風險。該研究於3日發表在《美國營養學會期刊》中。

董氏基因會也曾表示，鈉攝取過量除了會妨礙鋅的吸收，影響兒童智力發展，抵抗力變差，甚至造成鈣質流失、影響骨骼發展。

該研究在2011年到2012年間，統計了全美2100位年齡介於6到18歲的幼童和青少年每日鈉攝取量，結果他們的每日平均鈉攝取量為3256毫克，尤其以14到18歲的青少年鈉攝取量最高，其中還尚未計算從調理鹽中攝取到的鈉。

三餐中鈉的攝取量比例，晚餐就占了39%，其次是午餐的31%，以及早餐、點心的15%。前10大罪魁禍首食物分別是，比薩、墨西哥菜、三明治（漢堡）、麵包、冷盤、湯、鹹味點心、乳酪、牛奶和家禽。研究人員表示，除了牛奶中的鈉是天然的以外，其餘9項食品的鈉皆是在製程時人工添加。

過往的研究已證實，長期鈉含量攝取過量會增加高血壓風險，同時據美國的統計，8到17歲的青少年有九分之一的血壓皆高於正常值，也代表他們中年後罹患高血壓和心臟病的機率偏高。

要如何為家中孩子把關鈉攝取量呢？專家建議，在購買食品時，看清楚包裝上的營養成分標示，盡量找無鈉或者低鈉鹽食品，每份食物的鈉總含量不要超過140毫克。此外，讓孩子多吃新鮮的蔬菜水果取代加工食品。