全台規模最大 2016台北國際旅展盛大開展　

全台歷史最悠久、規模最龐大的觀光旅遊盛會─2016 ITF台北國際旅展於今(4)日正式開展，行政院院長林全、交通部部長賀陳旦、行政院發言人徐國勇、交通部觀光局局長周永暉、行政院農業委員會主任委員曹啟鴻等重量級貴賓均親臨開幕式。

觀光協會會長賴瑟珍於致詞時表示，台北國際旅展邁入第30年，已是行銷臺灣觀光品牌的最佳場域，不僅讓國內外各家參展單位能夠進行充分的交流與互動，更創新B2B媒合模式，持續推動台灣觀光產業發展，提供海外買家多元且豐富的供應商資源，未來台北國際觀光旅展也會繼續配合新南向政策與2017年世大運開辦，持續帶領臺灣觀光產業「創新」及「永續」，邁向嶄新的未來！

行政院院長林全十分肯定台灣觀光協會對於觀光產業的貢獻與努力，也認為台灣觀光旅遊產業還具有非常大的發展潛力，更屢次強調行政院會將全力推動觀光旅遊的決心，他認為在硬體方面，觀光旅遊蓬勃發展的同時，也代表著民眾生活品質的提升，旅遊環境的良好即意味著民眾同步居住在良好的生活環境；除此之外，也期許未來能夠透過觀光旅遊產業的發展，能夠持續深化與活絡台灣在地文化、自然景觀與鄉土特色，將台灣推上國際舞台。舉例來說，現在說到台灣，很多海外旅客一定會覺得台灣不可錯過的是夜市跟小吃，但其實台灣也擁有豐富的自然景點，未來政府也將持續輔導各地方持續深入發展其獨特特色，以期透過人與人的交流，讓台灣持續與國際接軌，讓更多海外旅客了解台灣之美！

林全於致詞時表示，2015台灣觀光產值共計8,100億，其中國內旅遊就佔了45%，這代表著國旅市場仍有很大的發展空間。雖然過去台灣的觀光人次成長，主要來自於大陸觀光客，但因旅遊品質並未相對提升，連帶也衍生出低價團費、惡性競爭或是旅遊安全等問題，這些都是目前持續在努力且希望能快速改善的部分。未來觀光產業的發展也將鎖定綠色能源、農漁業發展、地方商圈、文化創意以及高等教育等面向，更規劃將擁有豐富的觀光資源的離島─澎湖、馬祖、金門，發展成具有特色的觀光島嶼。最後，林全再次肯定台北國際觀光旅展舉辦30年來的成果，他強調一切觀光產業品質的提升，是來自傾聽消費者的心聲，也希望未來透過旅展能夠了解到更多來自國內外的多元聲音，對於台灣觀光產產業的發展提供更多幫助！

交通部部長賀陳旦也表示，隨著臺灣的觀光發展由國民旅遊走向國際旅遊市場大舞台，臺灣的觀光產業與發展環境也因應隨之改變，今年雖有單一市場的旅客大幅銳減，但來自東北亞與東南亞的旅客人次卻明顯成長，足見台灣觀光產業是以多角化發展方式耕耘。未來除了希望以區域聯盟的方式和鄰近亞洲國家，如菲律賓、泰國、日本、韓國、香港等合作，推動長線旅客到亞洲來進行一程多站行程，更規劃松山機場除外，中、南、東三區國際機場將同步施行機場服務費調降，吸引各家航空公司開拓新航線；也會重點發展國民旅遊，擴大國旅方案，以期多元發展能夠持續發揚光大！