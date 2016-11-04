研究：菜籽油可有效打擊鮪魚肚

根據美國新研究發現，適量食用菜籽油，除了可有效打擊鮪魚肚外，還能降低罹患某些疾病的風險。該研究發表於肥胖協會的年度會議上。

減重的方法百百種，相信大家都嘗試過許多方法，但要如何兼顧效果和健康呢？美國賓夕凡尼亞州立大學的研究團隊發現，在飲食中適量加入菜籽油，可有效打擊鮪魚肚。

該研究共有101受測者參與，其中他們分別有腹部脂肪囤積、糖尿病、高血壓或高血糖的問題。將他們分為5組，分別將一般的菜籽油、高油酸菜籽油、含有大量Omega-3脂肪酸的高油酸菜籽油、紅花玉米油和紅花亞麻仁油加入他們的飲食中，時間長達4週。結果發現，飲食中加入菜籽油者，他們的腹部脂肪皆比實驗前少了許多。

專家表示，減重必須是整體上的減肥，只加強身體某一部分的鍛鍊並不會幫助減肥。不過據研究顯示，不飽和脂肪酸在消除鮪魚肚方面特別有效。

「菜籽油」俗稱菜油，又叫香菜油，是以十字花科植物蕓苔(油菜)的種子榨制所得的透明或半透明狀的液體，人體對菜籽油消化吸收率可高達99%，且有利膽功能。

菜籽油含飽和脂肪酸最少，僅為6%，不飽和脂肪酸佔90%以上，所以最有利於降低膽固醇，而根據《美國醫學會雜誌》的研究發現，不飽和脂肪酸可有效降低某些疾病的死亡風險，例如心臟病、呼吸道疾病、失智症和癌症。

至於該如何有效的運用菜籽油去消除鮪魚肚？專家建議，使用菜籽油去炒菜和烤物、加在蔬果汁中或沙拉裡都是健康又可兼顧減重的方法。