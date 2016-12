武田：專注於婦幼衛生的CSR計畫

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊) -- 武田藥品工業株式會社 (TOKYO:4502) 今天宣佈,公司將落實3個專注於非洲和亞洲婦幼醫療保健問題解決方案的企業社會責任(CSR)計畫。這些計畫將從中長期角度解決婦幼衛生的重大問題,並與下列擁有可靠追蹤記錄的國際性非政府組織(NGO)合作落實:World Vision Japan、Save the Children Japan和Plan International Japan。

從2016會計年度開始,武田一直專注於開發中國家及新興國家的預防疾病以維護健康,此為其CSR活動的優先主題。這些活動的內容與本公司的優先主題相吻合,還將有助於達成2015年聯合國大會通過的永續發展目標(SDG)*之「目標3:確保健康的生活方式,促進各年齡層人群的福祉」。

作為致力於改善人民生活的製藥公司,武田透過引領藥品創新,為全世界人民提供更佳的健康。同時,公司還將支持病患及其家屬,不斷地貢獻社會,這些病患需要的支援並不只是單純地提供藥品。

關於World Vision 在基督教價值的啟發下,我們致力於服務世界上最弱勢的人民,尤其是兒童。World Vision Japan是World Vision的支援辦事處之一,後者服務近100個國家,並在UN ECOSOC註冊。

關於Save the Children Japan Save the Children是獨立的國際性組織,是兒童權益領域的先驅,擁有一百年的歷史。現今,Save the Children與包括日本在內的29個國家的獨立成員組織合作,在近120個國家提供支援,為兒童創造持久的成果。Save the Children Japan成立於1986年。

關於Plan International Japan Plan International是獨立的兒童權益和人道主義組織,致力於使兒童免於貧困、暴力和不公正的生活。Plan特別關注女孩和婦女,她們是最常被遺忘的。當災難或衝突威脅到兒童的生命和福祉時,Plan會快速應變。我們正團結一致改變生命。

關於武田CSR活動 對於武田而言,CSR植基於以病人為中心並經營一家研製出色產品的製藥企業。此外,本公司致力於維護和改進穩健的業務流程,並作為優秀的企業公民參與各種活動,以促進永續社會。在此過程中,本公司透過CSR來落實創造和保留價值的模式。此舉將幫助本公司建立社會信賴感、加強本公司的商譽,並進一步發展製藥業務。欲瞭解進一步資訊,請造訪 http://www.takeda.com/csr/policy/

