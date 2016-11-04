武田以「全球兒童接種麻疹疫苗」計畫獨家合作夥伴的身分向聯合國基金會捐款10億日圓

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--Nov 3, 2016--(美國商業資訊) --武田藥品工業株式會社 (TOKYO:4502) 今天宣佈，武田將獨家支持聯合國基金會Shot@Life運動推行的「全球兒童接種麻疹疫苗」。該行動計畫的目標是在10年期間為非洲、亞洲和拉丁美洲近40個開發中國家的至少540萬名兒童提供麻疹疫苗接種。本公司已向聯合國基金會捐款10億日圓，以落實該專案。

麻疹是傳染性最強的疾病之一，每年全球有近115,000名兒童因該病死亡，這些死亡本可經由接種疫苗而避免。* 這些死亡通常發生於低收入國家，這些國家在取得疫苗方面存在諸多障礙。本公司與聯合國基金會合作，支持各種活動，以便在2016至2026年這10年期間，為至少540萬名兒童提供麻疹疫苗接種。此外，聯合國基金會將為本公司員工提供攻讀疫苗及接種課程或接種點訪視的機會。

企業傳播及公共事務官員Haruhiko Hirate表示：「武田很高興成為獨家合作夥伴，向聯合國基金會的這項重要計畫提供主要資金，以便為全球開發中國家兒童提供500多萬份麻疹疫苗。在全球健康中與疫苗相關的諸多重要活動，以及登革熱、諾羅病毒、小兒麻痺症和茲卡病毒等新興傳染病方面，本公司都居於核心地位，同時也透過全球CSR計畫專注於開發中國家及新興國家的疾病預防以維護健康。此次麻疹捐款是本公司致力於維護全世界人民健康的又一明證。」

本公司已將疫苗定位為核心治療領域，並正積極參與疫苗的開發及銷售，以因應全球公共衛生中最嚴厲的挑戰。鑑於本公司在日本的疫苗業務已有70年之久，該計畫被認為與該業務密切吻合。本公司是參與改善人民生活的製藥公司，將透過引領藥品創新，為全世界人民的更佳健康和更光明的醫療保健未來貢獻力量。此外，本公司還將支持病患及其家屬，不斷地貢獻社會，這些病患需要的並不只是單純的提供藥品。

在新的行動計畫中，本公司已透過全體員工投票來選擇本公司的全球CSR計畫。2016年已選擇了3項計畫，除了該計畫，另外兩項計畫是「社區衛生工作者的婦幼衛生培訓」（合作夥伴是World Vision）和「少數族裔的母嬰健康」（合作夥伴是Save the Children Japan），它們專注於孕婦及兒童的健康，並在同一天發佈。

* 來源：世界衛生組織 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

關於聯合國基金會

聯合國基金會建立公私夥伴關係，以因應全世界最緊迫的問題，並透過宣導和發動公眾，為聯合國擴大爭取支持。透過創新運動及行動計畫，該基金會匯聚人員、思想和資源，以幫助聯合國解決全球問題。該基金會於1998年創立，為企業家、慈善家Ted Turner設立的美國公眾慈善組織，目前得到慈善組織、企業、政府和個人捐贈者的支持。欲瞭解更多資訊，請造訪： www.unfoundation.org 。

關於Shot@Life

Shot@Life是聯合國基金會推出的一項運動，它教育、匯聚和授權個人來號召全球體認疫苗是挽救開發中國家兒童生命最有效的途徑之一。請造訪 ShotAtLife.org ，以瞭解更多資訊。

關於武田CSR活動

對於武田而言，CSR植基於以病人為中心並經營一家研製出色產品的製藥企業。此外，本公司致力於維護和改進穩健的業務流程，並作為優秀的企業公民參與各種活動，以促進永續社會。在此過程中，本公司透過CSR來落實創造和保留價值的模式。此舉將幫助本公司建立社會信賴感、加強本公司的商譽，並進一步發展製藥業務。欲瞭解進一步資訊，請造訪 http://www.takeda.com/csr/policy/ 。

武田對疫苗的投入

疫苗每年可預防200多萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。70年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處治一部分世界上最具挑戰性的感染性疾病，例如登革熱、諾羅病毒和小兒麻痺症。我們的團隊為疫苗開發、製造及全球可及性領域帶來出色的追蹤記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線，因應全世界最緊迫的一部分公共衛生需求。

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SOURCE: Takeda Pharmaceutical Company Limited

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