要來日本打工度假的人請注意！ HOUSECOM提供全新優惠活動！

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 3, 2016--(美國商業資訊)--提供全新外國人日本租賃服務「GLOBAL SUPPORT PLAN」的HOUSECOM股份有限公司(總公司:東京都港區,負責人:田村穗、JASDAQ股票代號:3275)於2016年11月,針對日本打工度假的朋友提供優惠活動。本活動為已持有或是已申請日本打工度假簽證的朋友量身訂做,不只提供租賃服務,並且能介紹有豐富的外國人就職顧問經驗的人力公司給要來日本打工度假的朋友。不只如此,打工度假的朋友在活動期間進行登錄並簽約的話,HOUSECOM免費提供30天4GLTE吃到飽的SIM卡一張。

廣受好評的外國人日本租賃服務 介紹針對打工度假朋友的就業顧問服務 贈送30天4G吃到飽SIM卡

本活動開始前,打工度假的朋友來日本前,不但無法獲得充分的租屋資訊,更無法獲得就業資訊。HOUSECOM為了提供完整解決方案,與日本有豐富的外國人就業顧問經驗的人力公司簽約合作,並且提供免費SIM卡已協助解決打工度假朋友在日本的生活及工作上的問題。 (1) 旅日十年的台灣人專業租屋顧問為您服務。 (2) 專業人力公司日本就業諮詢服務。(限日語能力試驗N2以上) (3) 登錄本次優惠活動並與簽約的朋友HOUSECOM免費提供30天4GLTE吃到飽SIM卡。 並且來日本以前即可從台灣洽詢相關事宜、瀏覽租屋資訊、預約租屋、接受專業就業諮詢。來日本前決定好物件後來日本時只要完成簽約手續即可入住,安心享受日本的打工度假生活。

<打工度假優惠活動詳細資訊> 關於詳細的活動內容與條件,請參閱下列網址。 URL: http://www.housecom.jp/global/ch/#campaign

【HOUSECOM股份有限公司 公司概要】 日文公司名:ハウスコム株式会社(JASDAQ 股票代號:3275) 負責人:代表取締役社長 田村 穗 總公司:108-0075 東京都港區港南2-16-1品川EAST ONE TOWER 5樓 資本額:4億2463萬日圓 分店數:156店(直營店155店、加盟店1店)2016年10月31日為止 仲介件數:68,593件(2015年度)

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161103006963/zh-HK/

CONTACT: 發表人

HOUSECOM股份有限公司

經營企劃室

瀨戶

TEL:+81-3-6717-6939

FAX:+81-3-6717-6901

URL:http://www.housecom.co.jp/

KEYWORD: ASIA PACIFIC TAIWAN JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING OTHER PROFESSIONAL SERVICES RETAIL CONSTRUCTION & PROPERTY RESIDENTIAL BUILDING & REAL ESTATE OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY OTHER RETAIL

SOURCE: HOUSECOM CORPORATION

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/03/2016 11:00 PM/DISC: 11/03/2016 10:59 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20161103006963/zh