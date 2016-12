ObEN完成向中國領先投資者募集的770萬美元A輪融資，將加速突破性虛擬實境/人工智慧技術的開發

加州帕薩迪納--(BUSINESS WIRE)--Nov 3, 2016----(美國商業資訊)-- ObEN, Inc. (ObEN)今天宣佈完成由多家中國領先投資者領銜、眾多富有遠見的虛擬實境(VR)和人工智慧(AI)投資者參與的770萬美元A輪融資,該公司致力於開發能夠將人的形象和語音合為一體的人工智慧(AI)技術,以打造前所未有的虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)體驗。此輪融資由盾安控股集團有限公司(DunAn Group)旗下投資機構如山資本(CrestValue Capital)領銜。參與此輪融資的其他知名投資者包括賽伯樂投資集團 (Cybernaut Investment)的美國基金賽伯樂西湖合夥人Cybernaut Westlake Partners,以及深圳清華大學研究院的創投基金深圳力合科創集團有限公司(Leaguer Venture Investment Co., Ltd.)。此外,Machinima, Inc.創辦人Allen DeBevoise所有的創投基金Third Wave Digital;韓國SM娛樂有限公司(S.M. Entertainment Co., Ltd.) (KOSDAQ: 041510)旗下子公司Dream Maker Entertainment Ltd.;卡梅隆佩斯(中国)集 (Cameron Pace Group China)首席執行官Gordon Cheng;以及領先的科技企業育成中心Idealab也參與其中。ObEN將利用這筆資金繼續加快產品研發,壯大其由世界頂尖科學家組成的團隊,以及開拓新的夥伴關係。

ObEN的專有AI技術將改變VR和AR體驗,讓用戶能夠透過逼真的虛擬自我(virtual self),在VR和AR環境中建立栩栩如生的形象,實現令人難忘的社交互動。過去,成功創建個人自我的虛擬呈現需要成本高昂的硬體、在專業工作室花上數小時時間以及數千美元的費用,使得任何用戶都對類似技術都望而卻步。相較之下,ObEN率先將個人的形象和簡單的語音錄音快速合成,以提供和用戶外表及說話神似的虛擬自我,打造逼真的個人化虛擬身份。與當前依賴卡通化形象的VR化身不同,ObEN可將個人的特徵、性格和個性轉化為擬真3D數位形象。用戶只需智慧型手機即可創建3D虛擬自我,並讓自身融入VR和AR環境,他們可在其中參加一系列神奇的活動,包括探險之旅、音樂會和太空教室。ObEN的虛擬自我產品可望於2017年第一季推出。

如山資本董事總經理Ming Fang表示:「ObEN將從根本上改變VR,為那些渴望置身其他世界的人提供全新的互動方式,改變過去類似遊戲的簡單體驗。ObEN在VR和AR方面的個人化音樂和娛樂體驗尤其令人興奮,我們很高興能夠參與這家公司的成長。」

賽伯樂西湖的合夥人Henry Xue表示:「ObEN的虛擬化身簡直不可思議,我們很高興成為該公司發展歷程中的一份子。我們長期投資於具有前瞻思維的創新型企業,而且認為ObEN的虛擬自我將成為突破性技術,將VR和AR體驗轉變為供全球用戶享受的社交體驗。」

ObEN是HTC VIVE X旗下投資組合公司,VIVE X是宏達國際電子股份有限公司(HTC) (TWSE: 2498)的加速器計畫。2016年7月,HTC從1,200多家申請企業中選中33家公司參與該計畫,而ObEN是其中之一。

HTC VIVE副總裁兼VIVE X計畫全球負責人Marc Metis表示:「VIVE X致力於為那些能夠真正增進使用者體驗的VR公司提供服務,而ObEN做到了這一點。我們非常高興能夠讓ObEN參與HTC VIVE X計畫,因為憑藉他們的卓越技術,在VR中創建超越典型卡通化身的逼真虛擬自我,變得無比簡單、有趣。」

ObEN共同創辦人兼執行長Nikhil Jain表示:「ObEN處於創新的最前線,勢必將推動VR超越其初期發展階段,我們非常高興能夠獲得有遠見的投資者認可,他們理解並欣賞我們獨一無二的技術。同樣地,它有種真實夢境的感覺,因為我們能夠身臨其境地參與其中,VR需要跨越純模仿階段,並成為能夠讓用戶進行互動,同時與其社交圈擁有共同且可分享體驗的平臺。借助ObEN易於創建的個人化化身,我們將讓整個體驗從獨立個體向社交化轉變,並使每個人都能有機會體驗。」

關於ObEN

ObEN的人工智慧專利技術可快速將人的語音和形象合為一體,以打造3D虛擬自我,並可用於以前所未有的方式體驗虛擬實境和擴增實境。ObEN創立於2014年,是HTC VIVE X旗下投資組合公司,位於加州帕薩迪納的領先科技企業育成中心Idealab。

ObEN是ObEN, Inc.的商標。

