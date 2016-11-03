SonicWall宣佈從戴爾軟體集團脫離-專注企業網路安全威脅下一代解決方案

加州聖克拉拉--(BUSINESS WIRE)--Nov 3, 2016--(美國商業資訊)--專注科技領域的領先私募股權公司Francisco Partners和避險基金公司Elliott Management今日宣佈，已完成對戴爾軟體集團(Dell Software Group)的收購交易，將SonicWall拆分為一個獨立公司。SonicWall已在網路安全產業持續創新25年，為全球逾百萬客戶網路提供安全保障。

Francisco Partners共同創辦人兼執行長Dipanjan “DJ” Deb說：「SonicWall聚焦於新一代網路安全創新，是全球40個國家的客戶和通路合作夥伴值得信賴的夥伴。這次收購讓SonicWall更能為客戶提供世界一流的解決方案，協助客戶抵禦呈爆炸性成長的網路安全新威脅。」

在獨立出去的同時，SonicWall還任命網路安全與網路化領域資深專家Bill Conner擔任總裁兼執行長。Conner曾先後擔任過Silent Circle和Entrust的執行長，後又任Data Networks總裁和Nortel Networks企業網路業務總裁。

Conner說：「網路安全領域刮起了軍備競賽風。作為獨立營運的品牌，SonicWall可以更巧妙、更迅速地向通路合作夥伴和客戶提供產品與服務，這一點無人能及。」

Conner補充道：「SonicWall客戶是由雲端運算型的Capture Advanced Threat Protection Service提供保護，這是市場上最先進的工具之一。在SonicWall產品工程團隊的努力之下，這個工具以多引擎方式阻止不明攻擊和零時差攻擊(zero-day attacks)，並附有自動修復功能，徹底改變了高階威脅偵測和沙盒功能。我們將繼續致力於為客戶提供產品創新，並對SonicWall團隊的延伸合作夥伴進行投資。」

國際資料公司(IDC)安全產品計畫研究主管Robert Ayoub說：「SonicWall在安全領域的口碑向來很好。安全仍是很多客戶考慮的首要之務，所以市場一定會對SonicWall的產品感興趣。」

SonicWall今年已達到以下重要里程碑：

提供SonicWall解決方案的新夥伴數量去年增加了20%。 SonicWall在北美中小型企業網路安全設備市場的佔有率連續八年居於領導地位。 SonicWall的Capture Advanced Threat Prevention Service自從8月份推出以來，已分析了400多萬份可疑檔案。

為了繼續對通路夥伴的承諾和投資，SonicWall還宣佈推出SonicWall SecureFirst Partner Program專案，該專案擴大對合作夥伴的獎勵，加強交易保護，並擴大對SonicWall產品組合技術能力的提升(technical enablement)。

Dell EMC將繼續轉售SonicWall的全部產品組合，就像在戴爾收購SonicWall之前一樣。

SonicWall世界各地的通路夥伴對於今日的消息也表示歡迎：

北美市場： Secure Designs執行長Larry Cecchini說：「SonicWall加強對通路夥伴投資和承諾的消息真是太棒了。該公司一直是很受推崇的品牌，它有先進的技術，特別是能為管理服務公司提供出色的工具。我們希望能不斷壯大與SonicWall的合作。」

歐洲、中東和非洲市場： Exertis安全銷售總監Jason Hill表示：」從1990年代中期起，我們就與SonicWall 團隊展開積極且富有成效的合作。SonicWall在通路方面做出強有力的承諾，多年來不斷發展和創新。對於新專案我們感到十分振奮，期望能夠進一步加強與SonicWall的合作。」

亞太市場： Hitech Support技術服務總監John Papoutsis表示：「我們與SonicWall的穩固合作已有12年之久，其中一個直接成果就是我們建立了成功的託管服務提供者業務。如今我們非常高興跨入新時代。我們不斷擴展SonicWall解決方案的疆域，成功將其方案部署在大規模的複雜環境中。我們面臨的最大問題是必須向客戶解釋，我們能夠以如此具成本效益的價格，提供如此高效能且多功能的解決方案！」

拉丁美洲市場： Network1ScanSource拉美區總裁Rafael Paloni表示：「十多年來，SonicWall一直是拉美地區很棒又有價值的合作夥伴。它一切以通路為出發點，在網路安全領域為我們和經銷商帶來可獲利的成長機會，協助大中小型客戶保護基礎架構和應用軟體。」

更多詳情

欲瞭解更多與SonicWall合作的機會，請造訪：

關於SonicWall

25年來，SonicWall一直是業界值得信賴的安全合作夥伴。從網路安全、存取安全到電子郵件安全，SonicWall不斷改善產品組合，使企業能夠創新、加速發展和成長。如今，SonicWall在全球近200個國家和地區擁有超過100萬個安全裝置，客戶可以滿懷信心地邁向未來。

關於Francisco Partners

Francisco Partners是全球領先的私募股權公司，專門投資於科技和科技服務企業。自從15年前成立以來，Francisco Partners已經籌資近100億美元，投資了150餘個科技公司，成為科技業最活躍和最持久的投資者之一。該公司投資交易額從5000萬美元到超過20億美元不等，其深厚的產業知識和經營經驗可協助公司發揮全部潛能。

關於Elliott

Elliott Management Corporation管理兩支多策略避險基金，管理資產合計近290億美元。其中，成立於1977年的旗艦型基金Elliott Associates, L.P.是處於持續管理狀態的歷史最悠久的避險基金之一。Elliott基金的投資者包括退休金計畫、主權財富基金、捐贈基金、基金會、基金的基金、高淨值個人和家庭，以及Elliott的員工。此次交易的領銜者為Elliott旗下位於加州門洛派克的分支機搆Evergreen Coast Capital，該公司專注於科技投資。

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SOURCE: SonicWall

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