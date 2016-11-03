台北松山意舍酒店 溫情獻禮 感恩節火雞外帶禮籃美饌

溫馨歡樂感恩節來臨!台北松山意舍酒店 17 樓 Que 餐廳推出限量『感恩節火雞溫馨外帶禮籃』,6-8 人享用超有滿足感,即日起到 11 月 24 日開放預訂溫馨火雞禮籃!豐盛的禮籃外帶組合,搭配感恩節經典傳統配菜。11 月 24 日到 11 月 27 日晚餐期間,更可以在飯店內享用『溫馨感恩節火雞大餐』,並搭配沙拉吧。火雞禮籃外帶及感恩節火雞大餐皆需三天前預訂,快邀約親朋好友溫馨齊聚,台北松山意舍酒店共享感恩佳節時光。

感恩節火雞溫馨外帶禮籃 搭配感恩節經典傳統配菜

台北松山意舍酒店限量推出的『感恩節火雞溫馨外帶禮籃』,每籃 3600 元,即日起到 11 月 24日止開放預訂,禮籃內容物豐富,全隻爐烤胭脂火雞,以肯瓊粉醃製整晚提味,再以爐烤二小時、表皮金黃,肉香汁甜,約 5 公斤重的火雞可供 6-8 人享用,搭配酸甜爽口的蔓越莓果醬及祖傳肉汁,雞腹中填滿各式蔬菜,洋蔥、紅蘿蔔、西芹等)用料實在,超有滿足感。禮籃內容更有其他豐富多樣的美味搭配,傳統法國經典長棍麵包抹上奶油,香濃不已,香脆可口酥脆帶皮洋芋,濃郁奶油香的爐烤甜玉米,健康加倍的熱炒蔬菜(花椰菜/甜椒/胡蘿蔔),不可或缺的經典凱薩沙拉,以及主廚特製的 8 吋焦糖蘋果派,細緻可口的口感,焦糖香氣融合蘋果派的甜味,剛剛好適合全家享用火雞完的滿足感甜點,多達八道的經典傳統配菜,豐富組合滿足味蕾。

溫馨感恩節火雞大餐 全家共享佳節時光

台北松山意舍酒店從 11 月 24 日到 11 月 27 日四天晚上推出『溫馨感恩節火雞大餐』,6 到 8 個人可以分享,適合全家大小齊聚一堂吃火雞大餐,超有過節氣氛,並搭配沙拉吧,超級豐盛多樣化選擇的溫馨感恩節火雞大餐,絕對讓您心滿意足!台北松山意舍酒店邀請您一起歡度感恩佳節。