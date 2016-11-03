凱撒飯店連鎖全新品牌『趣淘漫旅』台北旅展首度登場

凱撒飯店連鎖旗下的年輕潮品牌『HOTEL CHAMCHAM趣淘漫旅』在本次台北ITF旅展首度登場，這座斥資數億元打造的全台第一家，以活動冒險為號召的主題飯店，結合時下年輕人最夯的戶外極限運動【高空滑索】、【自由落體】、【攀岩競技】等休閒設施，鎖定喜歡分享生活、呼朋引伴又熱愛冒險的年輕族群，首次在旅展亮相即推出超值方案，最高可享2.8折住宿優惠。

同時HOTEL CHAM CHAM更推出在市面上買不到的七大活動體驗券（平時需搭配住房才能體驗飯店活動），限量300組，再加碼搭配買10送1優惠活動，獨家販售。此次限量推出的活動體驗券是特別設計讓無法安排住宿的客人，能夠利用一天的時間，享受挑戰自我極限的活力冒險。

『HOTEL CHAM CHAM趣淘漫旅』位在台南「曾文水庫」風景區內，由凱撒飯店連鎖經營管理，2016年7月開始試營運，這家被許多媒體及部落客形容為『2016最受年輕

人期待的飯店品牌』，座擁山水環繞的地利優勢，在天然無汙染的綠境裡，規劃了全台首座冒險【擎空塔台】，引進歐規專利系統，全長超過100公尺的高空滑索場，包括天空步道、自由落體、攀岩等冒險刺激的極限運動；同時飯店更精心規劃多項全台首創的體驗活動，如泡泡浴缸電影院、涉溪探秘玩秘境、遊湖賞鷹及拜訪會聽歌劇的小山豬等，還有專業又年輕的『趣淘人』活動夥伴，帶領住客體驗全新的旅遊感受，這樣顛覆傳統休閒飯店的度假場所，已經吸引不少玩家及部落客爭相報導，在網路上蔚為風潮，成為全台最夯的旅遊新選擇。

HOTEL CHAM CHAM趣淘漫旅首次參加台北ITF旅展，為了衝出旅展處女秀的好成績，飯店祭出【雙人房】及【四人房】住宿券買五送一大特惠，呼朋引伴來趣淘四人住宿券優惠價，

搭配買五送一方案，即可入住豪華山水景觀房，並且加贈【光束任務、鐳射戰場、密室解救、攀岩競技、自由落體、高空漫步、翱翔漫旅】等七項人氣設施活動；另外值得一提的是，現場還有獨家銷售的活動體驗券，限量300組，再加碼買十送一優惠組合，預料將引爆排隊搶購熱潮。

11/4~11/7台北旅展現場，更有充滿元氣的CHAM CHAM MEN趣淘人將與民眾活力互動，在超人氣明星活動隊長Anu王聖杰的帶領之下，開放鐳射槍戰、密室解謎等遊戲體驗，玩遊戲、拿好禮，還有機會獲得在山林中翱翔滑索的免費體驗券，在台北世貿三館G733凱撒飯店連鎖展場，邀請民眾加入趣淘漫旅的冒險行列。