富邦深証100基金 錢進深市最佳管道

中國第三季GDP持平於6.7％， 社會消費及固定資產投資表現回穩， 看好全面深化改革帶來的基本面改善， 輔以深港通吸引國際資金活水的利多，統計至10月底， 深圳綜合指數6個月累計漲幅達9.41%，漲幅優於同期間MSC I新興亞洲指數的8.84%，更遠勝道瓊指數2.07%、 道瓊歐盟50指數0.89%的表現。 富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示，富邦深証100基金（ 股票簡稱：FB深100、股票代號：00639）直接投資深証A 股，是錢進深市的最佳管道。

廖崇文強調，中國經濟成長穩健，內需消費及新經濟族群尤其看好， 深証市場是最具潛力的市場。中國國家統計局公布第三季GDP持平 於6.7%，表現符合市場預期。儘管近期超過20個城市公布房市 管制措施，但一線城市住房需求強勁，且房貸利率位於歷史低檔， 房價回落機率低。然而，更重要的是， 中國社會消費及固定資產投資穩定增長，預期2016年全年GDP 將可達到官方設定6.5~7.0%目標，深市以內需消費為主軸， 企業成長性極高，且中國全面深化改革改善企業基本面， 深証市場可望直接受惠，投資機會不容錯失。

投資深証市場首選深証100指數，深証100指數是深証市場相關 產品中開發最成功的指數之一， 觀察中國境內以深証相關指數為標的指數的ETF， 其中規模與成交量最大者，均是連結深証100指數。 建議投資人善用ETF工具，買入FB深100（00639）， 全面掌握中國新經濟成長契機。