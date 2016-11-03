臺灣期貨交易所再度主動出擊，與印度多種商品交易所洽談開發商品期貨之商機

為進一步推動商品多元化及業務多角化， 臺灣期貨交易所劉連煜董事長再度尋求國際合作商機， 於11月2日世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges, WFE)工作委員會後，與印度多種商品交易所(Multi Commodity Exchange of India, MCX)總經理Mrugank M. Paranjape進行雙邊會談， 這是臺灣期貨交易所繼與印度國家證券交易所(National Stock Exchange, NSE)合作， 將於11月7日推出印度Nifty50指數期貨契約後， 觸角延伸至印度商品期貨市場之重要里程。 多種商品交易所交易量占印度商品期貨市場八成以上， 其主力商品為原油、黃金、天然氣等，多採實物交割， 交易人多為印度自然人及一般法人機構； 而臺灣期貨交易所股票指數選擇權及期貨表現出色， 外資比重亦超過30%。二交易所洽談具體合作的方案， 包括商品面、制度面、行銷推廣等，期能結合所長，創造綜效， 為二交易所業務發展，再添佳績。