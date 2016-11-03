臺灣戲曲中心試營運 芝山起藝開台祈福

國立傳統藝術中心所屬臺灣戲曲中心已於今年10月起陸續推出試營運節目，為迎接臺灣戲曲新地標的來臨，傳藝中心特遵循傳統新劇場開台習俗，邀請明華園戲劇總團於昨(2)日晚上，在戲曲中心大表演廳前廣場，隆重進行【芝山起藝】活動，為新啟用的劇場淨台祈福，祈求開館後一切平安順利。

【芝山起藝】活動分為上半場《鍾馗科儀》及下半場《百仙齊賀》，前者除煞淨台，後者祈福祝賀；在動員72位男演員的大陣仗下，「跳鍾馗」將傳統科儀藝術化，融入戲曲藝術的肢體身段、音樂元素，加上噴火、噴彩帶、放煙火及燈光特效，轉化成為適合一般民眾參與及觀賞的表演藝術。不到六點，表演現場就擠滿了觀賞民眾，駐足圍觀此一難得場面。在民俗學者林茂賢教授的全程解說下，更豐富了活動的藝術知識性。《百仙齊賀》以福祿壽「三仙會」扮仙戲為主，加上喜神、麻姑、靈猴獻瑞等各路神仙齊來慶賀，明華園當家小生孫翠鳳則以麒麟童子裝扮登場，精彩的演出引起觀眾一陣驚呼。

昨晚文化部次長楊子葆蒞臨活動現場，並代表拔出舞台上的七星劍，再插回劍鞘，象徵除煞成功，最後致贈加冠禮紅包予表演團隊，儀式順利完成。楊次長在致詞時，先是以「鍾馗除煞乾乾淨淨、未來一切順順利利」來祝賀戲曲中心開館淨台圓滿成功，同時強調文化部在鄭麗君部長的領導下，「厚植文化力，帶動文化參與」的五大主軸包括「連結與再現土地與人民的歷史記憶」以及「深化社區營造，發揚生活『所在』的在地文化」二大重點。臺灣戲曲中心的成立，適足以提供傳統戲曲文化與人民及土地的深厚文化積澱，再創更多美好的文化記憶。未來戲曲中心將扮演戲曲表演者及愛好者共同的連結場域，並引領社區文化營造，提供更多精彩的節目與活動，充分發揮戲曲中樞神經應扮演之角色。

位於士林區芝山捷運站的臺灣戲曲中心，作為未來臺灣戲曲之傳承與推廣基地，深受文化界人士及藝文愛好者期待。儘管因工程時程推遲，以致試營運部分節目進行場地與時間的調整，傳藝中心仍本著為觀戲民眾提供最優質的展演空間與品質，積極推動場館各空間的調校工作。希望經過開台祈福儀式，未來場館營運能夠更為順暢，展開新場館的多樣營運內涵。