特斯拉馬斯克的十句翻轉大腦的名言（Part II）

特斯拉執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)是個傳奇人物，除了兼任知名太空探索科技公司(SpaceX)與Paypal共同創辦人的亮眼頭銜外，他有許多創新也改變了這世界。馬斯克是個什麼樣的人？外國一篇報導，整理出特斯拉的經典名言，讓人一窺這個年輕成功實業家如何改變世界、超脫平凡。

６. 「我們絕對有能力建造一台可以飛天的汽車，但是『做出飛車』這件事並不是最難的，而是做出『安全且安靜』的飛車，畢竟如果這輛車的聲音突破天際，想必又會有人不高興了。」

這樣對品質堅持的態度，讓美國太空總署決定在2008年與SpaceX簽約，與其合作建造將物資運送到太空站的太空船。

７ 「我只對能改變世界或未來的事物有興趣，這樣的新科技讓你看到時會目光一亮，暗自思考『這怎麼可能？』」

在認知到化石燃料對於環境的危害後，馬斯克投資了特斯拉公司，試圖向一般大眾出售價格合理、人人足以負擔的電動車，隨後，在2013年，特斯拉的Model S型電動車就被汽車權威雜誌Motor Trend評價為「年度之車」，榮登寶座。

８. 「人們應該追求他們有熱情的事物，因為這會讓他們獲得無與倫比的喜悅。」

乘著這樣的熱情，SpaceX在2012年發射了搭載超過450公斤物資的無人太空艙Falcon 9，準備將上面的物資帶到國際太空站給執勤的太空人，這個歷史性的任務，是民間公司的太空艙首次進入太空站。

９. 「人不應該因為『想要不同』去做不同的事，這些不同的事，必須要比其他事更好，才有做的價值。」

2013年，馬斯克開始投資一個叫做Hyperloop的全新發明，該發明譜出一個能利用時速700英里的低壓管路，讓人們在主要城市間迅速移動。

１０. 「我雖然樂觀，但也很務實，創立SpaceX或是特斯拉都不是因為我預想到他們會獲得巨大的成功，而是因為我覺得他們重要到值得我這麼做。」

這個月，馬斯克買下了以太陽能見長的公司SolarCity，將其與特斯拉結合，希望能徹底地對能源產生、儲存以及使用的方式做出革新。

在今(2016)年六月的一次會議上，他提出了「神經織網」(Neural Lace)的概念，暗示了他下一個計畫：改善人工智能，並期望這個概念能改變人與機械共存的方式。

這顆新星，依舊閃耀著，並將對我們的未來做出持續的改變。