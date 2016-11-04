淋醬成抹醬 Nutella製造商申請變更建議用量

近來風行的Nutella榛果巧克力醬原本的設計，是要讓消費者或是甜點店將其作為巧克力醬淋在冰淇淋上，只是就像世界上其他地區一樣，美國消費者越來越少將nutella作為冰淇淋淋醬，而是將其作為果醬抹在吐司上，迫使聯邦政府開始思考是否要重新思考這個產品的定位。

事實上，美國食藥署(FDA)前陣子正在針對各種食物的「每份」容量標準做變更，讓份量標示更接近消費者「實際實用」的份量，而非產生「建議用量」的錯覺，諸如可樂、優格、冰淇淋等都已經做了修改。

而製作這種巧克力醬的義大利公司Ferrero也長期試圖以宣傳的方式，希望社會大眾將Nutella視為奶油、楓糖等鬆餅、麵包常見抹醬的替代品，因此他們在2014年向FDA提出要求，將nutella的每份容量的標準由兩匙降到一匙，如此將可以有效讓消費者在標籤上看到的熱量減半，現階段FDA正在研議這種做法的可行性。

如果FDA最後同意Ferrero的說法，讓標示份量降到一匙，將會讓美國與英國、法國和澳洲等國家至於同一標準上，消費者就會在營養標示上看到減半的熱量與卡路里。

美國食藥署管控139領域食物的「國際營養成分標示動向」(RACC, Reference Amount Customarily Consumed)，這包含餅乾、蛋捲、義大利麵，甚至是奶油、罐頭水果還有豆腐，這讓美國消費者在決定加多少份量時有規則可循。

1993年以降，Nutella長期被FDA歸類在「其他點心類裝飾」的類別，作為淋醬使用或許真的要兩匙才夠，不過隨著越來越多消費者將nutella作為塗抹用途，外界擔心消費者恐怕也會認為兩匙也是塗抹的標準用量，並可能會因此與其他諸如果醬、楓糖、奶油等抹醬的份量搞混。

Ferrero在其請願中指稱，Nutella跟果醬等其他抹醬的用法是一樣的，如果FDA能統一標示份量，也能方便消費者比較這幾種抹醬的營養標示。

為什麼Nutella的案件受到這麼慎重的考量呢？

根據市場調查Euromonitor的報告，這個由糖、棕梠油、榛果、可可及牛奶等原料製成的巧克力醬，2013年在美國巧克力抹醬的市佔率高達70%，而同時也製作健達巧克力和金沙巧克力等巧克力零食的Ferrero公司，每年更是消耗了全球25%的榛果量，高達四分之一，足見這個公司在甜品市場的影響力。

這個規定如果拍板定案，JM斯馬克公司(J.M. Smucker)與好時(Harshey’s)等近年來投入抹醬市場的巧克力公司也會因此獲益。

雖然Nutella本來被視為淋醬，2012年美國大概就僅有2%的用量被用於冰淇淋裝飾上了，但是卻有高達74%被塗抹在吐司上，相較於1991年僅有8%用於吐司上、27%用於冰淇淋裝飾，這代表著重大的轉變。

因此，如果FDA的規定能與時俱進，消費者才會因此成為最大的贏家。