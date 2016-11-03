2016台北ITF國際旅展 遠雄展場瘋狂下殺

2016年最後一檔旅展ITF台北國際旅展將於11月4日至7日於世貿三館開跑了，遠雄企業團旗下的花蓮遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園及位在新北市汐止區的悅來國際會議中心本次將首度共同參展，推出包括住宿券、餐券、樂園門票等多項優惠商品，一手包辦民眾的吃、住、玩、樂！像是遠雄悅來大飯店推出3999元平日住宿券，可享年底前使用一律不加價，還能升等海景房；遠雄海洋公園全票特價850元，再加送園內現金抵用券200元；悅來國際會議中心附設餐飲-秀廚自助餐則推出自助午餐券買10送2。現場還有吉祥物與民眾一起同歡，只要走一趟遠雄G515攤位，全方味滿足您的休閒假期！

遠雄悅來大飯店五星頂級『悅來雙人平日住宿A券』，2人同行平日只要3999元，即可享受精緻客房住宿1晚加自助早餐2客；此外還有『悅來雙人平日住宿B券』，2人同行平日只要5500元，除了入住精緻客房加自助早餐2客外，還可選擇住宿期間無限暢遊海洋公園門票或是英倫自助式晚餐2客。今年特別加碼只要在12月31日前入住，星期六小假日入住不用加價（每日限量20間）！週日至週五入住，除了能升等豪華海景房或悅來山側四人房，旅展現場再加碼送500元館內現金抵用券，入住維多利亞建築，享受美麗海灣，體驗花蓮樂活輕鬆的步調，就是這麼簡單！

遠雄海洋公園則推出海洋暢遊券與吃喝玩樂雙人券，『海洋暢遊券』旅展現場價850元，包括遠雄海洋公園全票一張(原價890元)加贈一張現金抵用券200元，現省240元；『吃喝玩樂雙人券』旅展現場價1780元，除了有遠雄海洋公園全票二張，還有海洋雙人套餐券(可於沙木里日式餐廳或峽灣中餐廳消費，二選一)，現省600元。旅展再加碼於12月31日前使用，可享2日重覆入園。而全台獨特的「海洋夜未眠」2天1夜深度體驗營，本次也提供特惠價格，7歲以上(含)每人只要2299元，就可以跟海洋動物一起睡覺，認識海豚與海洋生態。

位於汐止新地標─遠雄廣場（U-Town）4樓的悅來國際會議中心，以嶄新時尚的面貌與新鮮繽紛的餐飲與大眾正式見面。此次ITF台北國際旅展11/4~11/秀廚自助餐特推出午餐券、下午茶券買10送2，現打75折，另有烤鴨闔餐中式桌菜再送下午茶券2張，多種優惠就在悅來國際會議中心！