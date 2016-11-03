台南大億麗緻酒店 【新舞臺藝術節】住房專案

今年秋天，你可以到台南府城，來一場藝術的冒險之旅！中國信託文教基金會「2016新舞臺藝術節」精選新馬戲、音樂、戲劇等多檔「跨界」節目，十一月於台南盛大開演!

台南大億麗緻酒店一同共襄盛舉，自即日起至2016年11月18日推出【新舞臺藝術節】住房專案，搭配4場國際藝文表演，包含 11月5日 幻光馬戲團《虛實之境》 、 11月11日「 董陽孜書法藝術跨界劇場《騷2016》」 、 11月18日「莎妹劇團X日本第七劇場《交換手札‧杜斯妥也夫斯基計畫》」 、 11月20日「 帕佛．賈維X艾馬爾X布萊梅德意志室內愛樂管弦樂團 《德式經典》」 。

貴賓於以上演出日入住此專案「都會客房」每房6655元， 並享免費升等「雅緻套房」(價值15400元) ，並贈當日表演「門票2張」，目前11月5日《虛實之境》專案訂房已預訂額滿， 11月11日 《騷2016》再加贈文創商品提袋乙個 !專案訂房數量有限，預訂從速!

此專案贈自助式早餐、礦泉水和迎賓點心，並可免費使用寬頻無線網路、花園式健身房、三溫暖、室內溫水游泳池、活力水療池、兒童遊戲室及商務中心等飯店設施，亦可憑房卡至藍晒圖文創園區、正興街、安平區、中西區等50多間指定店家享商品優惠。此專案價格已含稅及服務費，詳情及訂房請至官網www.tayihlandis.com.tw