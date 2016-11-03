新光人壽慈善基金會「音樂紓壓講座」 打造生命新能量

新光人壽慈善基金會與新光人壽將於2016年11月及12月份在大台北地區、桃園市、台中市辦理6場次「音樂紓壓講座」，邀請耕耘心靈音樂多年的「風潮音樂」資深音樂理療講師施瑤煖老師和李明蒨老師，告訴您音樂如何影響生理和心理，並透過培養日常聆聽音樂的習慣來紓解身心靈壓力，降低長期壓力及疲累下衍生的疾病，並降低罹癌風險。宣導樂活觀念，關心國人健康是新光人壽慈善基金會長期關注的議題，基金會吳欣盈執行長表示，「守護健康是一輩子的功課，透過健康的飲食及正確生活形態即可降低癌症的發生率，期讓大家擁有健康、美麗的人生。」

據衛福部公布104年國人10大死因，以慢性疾病為主，心血管疾病已連續25年蟬聯十大死因前三名，其中過度的壓力和疲勞都可能衍生心血管疾病。全年16萬3574人死亡於癌症，較103年增0.4%，平均每3分12秒即有一人死亡，比起103年快了1秒。風潮音樂在用心耕耘多年的心靈音樂之後，深深了解身心靈連結對現代人的重要性。從2002年開始推廣音樂心靈課程與音樂療法的專業課程，專注於身心平衡及心靈的自由，特別針對忙碌壓力大的現代人，啟動音樂中的靈性能量，與宇宙信息能量場旋轉共振，為自己打造能量飽滿的每一天。

新光人壽慈善基金會希望透過講座達到推廣樂活養生的概念，邀請您前來參加音樂紓壓免費講座，歡迎踴躍報名！活動詳情請上官網(www.sklf.org.tw)