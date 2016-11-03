台北旅展 必搶理想同樂會禮券報你知

年度最大的旅展盛事，非11月4日至7日的台北國際旅展莫屬，位於世貿三館G350的花蓮理想大地，也祭出十年以來的最優價格，盼這波年前最後一檔優惠，能帶來排隊搶購潮，原年度最優為「理想貴賓禮券」，本次理想大地主打「理想同樂會」住宿禮券，平均每房只要$3,970，每日限量100套，精打細算的消費者一定不能錯過，保證一年內的旅遊，絕對都有最滿意的價格！

配合今年旅展官方"30"活動，理想大地展場現場推出「整點30品美食」蜂巢糕試吃大會，於每日下午14:30、15:30、16:30端出花蓮第一伴手禮、榮獲比利時世界食品展銀賞的理想蜂巢糕，口感濕潤、蜜味濃郁，開放限量試吃。

本次展場現場，也大方禮贈理想粉絲，只要在理想展攤出示理想粉絲團按讚，理想蜂巢糕就能馬上帶著走，粉絲團上也推出抽獎活動；展場限定滿額加贈，滿萬即送$600現金禮券，買多送多無上限，更加碼滿6萬、只要四套理想同樂會禮券，再加贈定價$36,300的總理套房。多重優惠的吸引力，快趕上這波理想熱潮！

官網線上旅展搶先開跑，自10月中至11月7日止，同步享有展場優惠價，每房平均只要$3,970的「理想同樂會」住宿禮券，限時開賣，限量搶購！詳情請上理想大地官網http://www.plcresort.com.tw/tw/room-