Elliott將收購Aeolus的控股權

漢彌頓百慕達--(BUSINESS WIRE)--Nov 2, 2016----(美國商業資訊)--Aeolus Capital Management Ltd. (“Aeolus” 或“ACM”)今日宣佈，已經與Elliott Management Corporation (“Elliott”)達成原則性協議，Elliott將透過一家關係企業收購ACM及其關係企業的控股權。交易待最終文件完備和主管機關批准後，預計年底前可完成。

ACM 創辦人Peter Appel和Allied World Assurance Company (“Allied World”)為股權出售方，他們仍會保留大量少數股權。Appel將繼續擔任ACM的非執行董事長，Allied World則繼續為ACM管理的投資基金提供巨額資金。交易完成後，由Andrew Bernstein、Chris Grasso、Trevor Jones和 Frank Fischer帶領的ACM管理團隊將繼續發揮現有職能，同時保有他們在該企業的全部股東權益。

Appel先生評論道：「這筆交易醞釀了好幾個月，我們努力確保這一新的合作關係符合投資人的最佳利益。Elliott是全球最受尊崇的避險基金之一，近40年來一直保持穩定而出色的表現。而且更重要的是，Elliott分享了我們以嚴格分析方法為投資人生成豐厚風險調整後收益的經驗，並將為我們提供更多資源、洞察力和人脈關係，有助於我們擴大產品線，進一步樹立Aeolus經久不衰、不斷成長的特許經營商形象。」

Elliott資產組合經理Mark Cicirelli評論道：「Elliott很高興在所有權和管理方面與ACM展開全面合作。我們早在2012年就開始對Aeolus投資，非常熟悉這家公司的實力——我們投資了Asta管理的勞合社(Lloyd’s) 4242辛迪加，而Aeolus正是他們關鍵的再保險商。多年來，我們與Aeolus管理團隊建立了強大而深厚的關係，並很早就認識到他們的聰明才智和高超技術，這從他們代表投資人管理資本、為分保人設計再保險和追溯保護架構可見一斑。我們相信Aeolus是業界最出類拔萃的資產管理公司，我們期待與新合作夥伴密切合作。」

Aeolus Capital Management Ltd. 是一家資本管理公司，代表投資人投資財產巨災再保險和轉分保市場，從中獲取優厚的風險調整後回報和多樣化收益。Aeolus總部位於全球再保險市場百慕達，其投資商包括一些全球最成熟的投資者。Aeolus目前大約管理27億美元資產。

Elliott Management Corporation 管理兩個多策略避險基金，管理資產規模總計約290億美元。其旗艦基金Elliott Associates, L.P.成立於1977年，是目前持續管理經營最久的避險基金之一。Elliott基金的投資者包括退休金計畫、主權財富基金、捐贈基金、基金會、基金的基金(FoF)、高淨值個人、家庭和企業員工。

原文版本可在businesswire.com上查閱：

http://www.businesswire.com/news/home/20161101006935/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161102005869/zh-HK/

CONTACT: Aeolus Capital Management Ltd.

Trevor Jones, 441-405-4805

tjones@aeolus.com

或

Elliott Management Corporation:

Stephen Spruiell, 212-478-2017

sSpruiell@elliottmgmt.com

KEYWORD: UNITED STATES BERMUDA NORTH AMERICA CANADA CARIBBEAN FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: Aeolus Capital Management Ltd.

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/02/2016 08:54 AM/DISC: 11/02/2016 08:55 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161102005869/zh