《借來的時間》皮克斯動畫師寫給大人的故事

兩位皮克斯的動畫師，Andrew Coats 及 Lou Hamou-Lhadj (腦筋急轉彎、勇敢傳說的工作班底)，製作了一部 CG動畫短片。《借來的時間》(Borrowed Time)，這部由皮克斯大學Co-op 計畫製作，獻給成人的動畫短片獲獎連連，最近網路平台Vimeo 上更是人人瘋傳。

這到底是一部什麼樣的片子呢？

有別於過去西部片導演約翰福特（John Ford）、塞吉奥里昂(Sergio Leone)對峽谷的壯麗景致描繪，這部短片很細緻、感性地處理一段故事。它描述一位憂鬱的警長回到意外傷心地，所有痛苦的回憶不斷湧上，讓他遁無可遁。

「皮克斯有既定的好口碑，但我們做的事完全偏離皮克斯的品牌意象，而他們也接受了。這絕對不會是皮克斯會做的敍述嘗試。」，Hamou-Lhadj說道。

兩位動畫師第一次是在紐約大學蒂施藝術學院相遇，後來各自走上不同的路， Hamou-Lhadj 加入皮克斯，Coats則進入藍天工作室 (Blue Sky)。後來2010 年時Coats 也轉投入皮克斯，隔了一年後，兩人開始合作這部短片。他們利用晚上、週末時工作，加上些同事的幫助，整整耗時五年才完成。

Coats說：「我們花了一些時間刪減故事，讓主軸凝聚在警長角色上。」Hamou-Lhadj 說，他承認他們嘗試將一部動畫長片濃縮成短片。「從一個戲劇出發的立場，片中有些光影上的轉換，我們想要呼應到主角內心的混亂，我們會觀看其他影片作為參考。」

Coats補充，「包括《末路浩劫》(John Hillcoat執導)的單一色調、《虎豹小霸王》那種七零年代膠片電影的氛圍，我們皆參考過，我們想要截取一些西部片著名的元素，再做微調。」

儘管兩位新手導演在燈光、攝影、妝髮、模擬動畫上能獲得幫助，卻苦無創新技術呈現。這項問題在技術解決、突破上十分困難。幸好，當他們終於完成《借來的時間》這部短片，也在皮克斯內部大獲好評，更連續播放了四次，獲得皮克斯共同創辦人John Lasseter、Ed Catmull、主席Jim Morris的讚揚。

Hamou-Lhadj說：「到頭來，每個人會獲得他們個人關於死亡、傷痛的經驗。你可以上網看到大家的回應，以及這部短片帶給他們的意義。」