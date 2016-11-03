〈時評〉陳水扁仍是保外就醫的病人

前總統陳水扁與外勞外出，遭到麵包師傅拍攝，陳水扁當街回嗆「這是違法的」，但如同公眾人物遭到偷拍，並且是社會可受公評之事，自然有報導、討論的價值，因此，重點在於陳水扁是否為公眾人物。

衡諸國內媒體報導原則，分為「志願性」或「非志願性」的公眾人物，前者像是政治人物，後者像是犯罪者，或是政治人物的家屬等，往往都被列為報導、討論的對象，尤其多數時候，這些人的表現，會牽扯到公共利益，必須攤在陽光下接受檢視。

但這並非無限上綱，如同媒體的報導，其來源或素材的取得，不能透過非法手段取得，像是闖入政治人物的家裡，因此，就算是偷拍公眾人物，只能僅止於在公共場合，而不是任何地方皆可偷拍。

若不是公眾人物時，個人隱私就得受到充分保障。試想，當一個人走到路上，有人卻拿著手機猛拍，誰能忍受遭到如此對待？這有觸犯個資法、肖像權的嫌疑。

陳水扁是在街上被拍，場合上絕對沒有任何疑慮，因此，重點是陳水扁是否為公眾人物，陳水扁曾經貴為一國總統，即便是卸任後，仍應被視為廣義的公眾人物，更何況，陳水扁仍有案在身，也符合被報導的對象。

但陳水扁已入監服刑，現在是處於保外就醫的階段，換句話說，他是一個病人，隱私權更應受到保障，或許有人會質疑，一個保外就醫的人是否有裝病，仍是可受公評之事，只不過別忘了，陳水扁有無生病，並非所有人說了算，負責矯正陳水扁的中監，每月都會固定訪察，陳水扁也有醫療團隊提出相關報告。

因此，在中監仍繼續讓陳水扁保外就醫的情況下，不論大家相不相信，但仍必須將陳水扁視為一位病人，縱使懷疑陳水扁的病情，有拍到任何證據，應該提供給相關單位參考，而不是逕行對外公開。

(作者李平華，資深媒體人）