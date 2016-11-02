〈時評〉藍營眾將官在南京中山陵前的呢喃

國民黨主席洪秀柱10月31日率領黨內諸要員到南京中山陵拜謁，一如過去10年，泛藍營先後包含江丙坤、連戰、宋楚瑜、吳伯雄、郁慕明、王郁琦等人的謁陵，旁觀者沒人關心孫文，大家都豎起耳朵，等待著聽到「中華民國」。

洪秀柱提到兩次，第一次是祭文中的民國紀年，第二次是說到「國父孫中山建立中華民國」。對此，評論者說，這符合洪秀柱行前所說：「在適當場合，說適當的話」的立場。

這麼評論對嗎？如果習近平說：「中國共產黨在1949年結束了中華民國，創建了中華人民共和國」，不是也提到了中華民國？

這些語句，指稱的都是歷史的中華民國，是1911年創建、被北京視為1949年結束的中華民國，而不是台灣民眾真正在意的、1949年後的「中華民國在台灣」或「中華民國是台灣」。

唯一一個脫離歷史詭計，落實到當代台灣中華民國的是前陸委會主委王郁琦，他2014年謁陵時多說了一句「中華民國已經103年了」，就這麼一句話，打敗了他所有的先行者，甚至後繼者洪秀柱。

但無論如何，這仍只是一種小媳婦躲在牆角的呢喃。看過一則單格漫畫，某國太空人在月球上跳著跳著，躲在大石背後的小外星人問著媽嗎：「這麼多年了，他們為什麼還這麼跳著跳著呢？」

同樣的，吾人也要問，這麼多年了，國民黨眾將官為何只敢在南京中山陵前呢喃著呢？

主獨立場者且不計，兩岸關係的真正問題，並不在「一個中國」，而在「中華民國」。主政的蔡英文總統主張根據中華民國憲法和兩岸關係條例來處理兩岸問題，是以中華民國為出發。馬英九的「一中各表」，要表的就是中華民國。洪秀柱的「一中共表」，雖然「一中」的重量更甚於中華民國，但中華民國仍是存在的。

已逝的前海基會董事長辜振甫，18年前就有膽識在時任中共總書記江澤民面前說，北京「遲早要面對中華民國存在的事實」，雖然北京並未理會，至今未改變立場，但如果辜振甫沒有後繼者，北京更沒理由改變，如今18年過去，辜振甫的後繼者在哪裡？

泛藍陣營還要繼續上演著在南京中山陵前呢喃的戲碼嗎？不要了吧，那感覺比新亭對泣更不堪。

（作者朱易，資深政治新聞工作者）