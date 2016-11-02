施羅德2017預測：QE後繼無力、新興市場與A股低點結束

美國大選進入倒數，市場猜測是否今年再現最後一隻黑天鵝？

過去以預測準確度高而聞名的施羅德投資，2日除發佈2017年十大預測，也引用知名數據分析機構資料看美國總統大選，以及目前市場佈局狀況。

施羅德投資亞洲多元資產團隊主管Patrick Brenner表示，儘管全球資金依舊寬鬆，但預期央行寬鬆貨幣政策(QE)的效益減輕，另外可以關注新興市場。Patrick Brenner認為，全球經濟成長於明年僅小幅增加、表現平平，在風險趨避下，全球公債原本呈現負利率的情況將越來越普遍，而全球資金依舊偏向風險趨避，價值股吸引資金偏好，表現可望優於成長股。

新興市場料翻身

過去幾年相形黯淡的新興市場，由於其經濟基本面改善，料在2017年翻轉向上。Patrick Brenner表示，單就採購經理人指數來看，新興市場表現已漸改善、已開發國家則持平。他提到，自2011年以來觀察，新興市場貨幣長期趨貶、投資人普遍減碼，已來到過度低估的水準，未來則可能吸引長線資金、開始逢低布局。

因此，Patrick Brenner認為，展望2017年，新興市場表現應能優於成熟國家，且一些高殖利率貨幣如巴西里耳、印尼盾、印度盧比等，可望成為資金重點。

中國股市 回到合理價格水準

過去幾年，中國的信貸大幅增加造就了房市榮景，不僅債台高築、也衝擊了市場信心，更數度引發恐慌。不過Patrick Brenner觀察到，新增信貸的邊際報酬正在下降，因此造成的房市泡沫也可能將中止；另外，目前陸股情緒低迷，A股投資評價回到合理水準，反而是投資良機。

政治風險仍須留意

Patrick Brenner也提醒投資人持續留意全球政治風險，不論是英國脫歐、美國總統選舉，甚至是接下來的歐洲國家選舉及公投，都可能會讓市場震盪。以英國脫歐來說，已經讓英鎊面臨極大的貶值壓力，亦恐拖累歐元明年表現。

談到近來備受外界關注的美國總大選，Patrick Brenner指出目前民調結果顯示，民主黨的希拉蕊逐漸拉開與對手川普的距離。施羅德環球基金系統歐洲股票基金經理人Martin Skanberg則借用FiveThirtyEight的最新分析，該機構預測希拉蕊獲勝機率達86.2%，但Skanberg仍提醒小心觀察關鍵的搖擺州，可能讓結果翻盤。

Skanberg表示，美加長年為緊密的貿易夥伴，但有鑑於川普在選舉期間對北美自由貿易協定的批判，若勝選恐對加拿大造成衝擊，另一個協定成員國墨西哥次之；他也指出目前市場已有人在放空墨西哥披索與加幣，投資人須留意。