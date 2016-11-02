富邦金控第六度蟬聯《天下雜誌》「2016最佳聲望標竿企業」金控業龍頭！

富邦金控榮獲《天下雜誌》2016年「台灣最佳聲望標竿企業調查」金控產業龍頭，為2009年以來第六度榮登金控業的「標竿企業」第一名！富邦金控同時在223家受評企業中脫穎而出，連續四度躋身「跨產業總排行」前十名，亦為唯一入榜的金融業者。
《天下雜誌》表示，綜觀今年的調查結果，前瞻與創新是企業領先的最重要指標，未來三年是全球企業的轉型關鍵期，創新更是企業在未來能否生存的關鍵。富邦金控持續蟬聯金控業標竿龍頭，旗下子公司富邦人壽及富邦產險名列保險業第二及第四名，其中，富邦產險為保險業中唯一入榜的產險業者；富邦證券名次更是大幅躍進，由2014年第五名前進至證券業第二名。
「台灣最佳聲望標竿企業調查」是依據《天下雜誌》2016年2000大企業調查之行業分類標準，篩選出影響台灣產業趨勢及具新興發展前景之23大產業，從中挑選出223家受評企業。各行業受評企業名單，是以營收規模排行為原則，惟經營虧損與重大形象爭議者，不在受評之列；所有受評企業均須接受「同業」與「專家」針對該企業的10項指標(包含前瞻能力、創新能力、顧客導向、營運績效、財務能力、人才培育、科技運用、跨國營運、長期投資、公民責任)進行評選，再依指標平均得分進行排名。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控第六度榮獲「台灣最佳聲望標竿企業」金控產業龍頭，並且四度躋身跨產業總排行前十名，這也彰顯富邦金控致力為股東創造最大價值，連續七年穩居金控獲利第一，同時也積極善盡企業社會責任，深受學者專家、同業的肯定。今年富邦金控也首度入選道瓊永續新興市場指數成分股，為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者！顯示富邦金控在公司治理、社會、環境面向的努力獲得國際肯定。