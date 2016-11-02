富邦金控第六度蟬聯《天下雜誌》「2016最佳聲望標竿企業」金控業龍頭！

富邦金控榮獲《天下雜誌》2016年「 台灣最佳聲望標竿企業調查」金控產業龍頭，為2009年以來第六 度榮登金控業的「標竿企業」第一名！富邦金控同時在223家受評 企業中脫穎而出，連續四度躋身「跨產業總排行」前十名， 亦為唯一入榜的金融業者。

《天下雜誌》表示，綜觀今年的調查結果， 前瞻與創新是企業領先的最重要指標， 未來三年是全球企業的轉型關鍵期， 創新更是企業在未來能否生存的關鍵。 富邦金控持續蟬聯金控業標竿龍頭， 旗下子公司富邦人壽及富邦產險名列保險業第二及第四名，其中， 富邦產險為保險業中唯一入榜的產險業者； 富邦證券名次更是大幅躍進，由2014年第五名前進至證券業第二 名。

「台灣最佳聲望標竿企業調查」是依據《天下雜誌》2016年20 00大企業調查之行業分類標準， 篩選出影響台灣產業趨勢及具新興發展前景之23大產業， 從中挑選出223家受評企業。各行業受評企業名單， 是以營收規模排行為原則，惟經營虧損與重大形象爭議者， 不在受評之列；所有受評企業均須接受「同業」與「專家」 針對該企業的10項指標(包含前瞻能力、創新能力、顧客導向、 營運績效、財務能力、人才培育、科技運用、跨國營運、長期投資、 公民責任)進行評選，再依指標平均得分進行排名。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控第六度榮獲「 台灣最佳聲望標竿企業」金控產業龍頭， 並且四度躋身跨產業總排行前十名， 這也彰顯富邦金控致力為股東創造最大價值，連續七年穩居金控獲利 第一，同時也積極善盡企業社會責任，深受學者專家、同業的肯定。 今年富邦金控也首度入選道瓊永續新興市場指數成分股，為「 多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者！ 顯示富邦金控在公司治理、社會、環境面向的努力獲得國際肯定。