男性避孕新選擇─避孕針 避孕率高達96%

美國發表一份最新研究顯示，男性可透過注射荷爾蒙的方式，減少精液中的精子數量以達到避孕效果，避孕率高達96%。該研究於10月27日刊登在「臨床內分泌與代謝期刊」（Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism）。

相較女生的避孕方式有避孕藥、貼片、子宮環等，而男性的避孕方法卻只有戴保險套和結紮，前者避孕率相較低，後者有一定的侵入性，而且日後想再生育時，輸精管接回成功率約僅5成。

該人體實驗共有320位男性參與，年齡介於18到45歲，研究時間本來預計從2008年9月到2012年。他們每8週需注射一次孕激素（1000毫克的合成睪酮素加上200毫克的雌性激素黃體素），並持續觀察精液中的精子數量，直到精子數量每毫升少於100萬。

泌尿科醫師Seth Cohen表示，將睪酮素注射至人體後，大腦會接收到一個訊息─體內的睪酮素已足夠了，因此會停止生產睪丸中的睪酮素和精子已達到避孕效果。

結果發現，320位受測者中，有274位受測者的精子數量在24週內，已減少至每毫升少於100萬。避孕率高達96%，不過有4位受測者的伴侶懷孕，而懷孕的伴侶生下的寶寶皆健康，沒受藥物影響。

受測者平均在停止注射26週後即可恢復生育能力，不過仍有8位在52週後仍未恢復。

另外，注射孕激素至體內後產生許多副作用，例如抑鬱、注射部位疼痛、肌肉疼痛、性慾增加和痤瘡，甚至20位受測者因忍受不了副作用而退出該實驗，因此該人體實驗於2011年提前終止。不過依然有75%的受測者表示，如果該藥順利上市，他們會選擇此種避孕方式。